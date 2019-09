Lopend Vuur: Van een tatoeage krijg je spijt

Hij roept mensen op, die om wat voor reden dan ook hun tattoo willen laten verwijderen, om zich te melden.

'Houd je net als ik van tatoeages, maar heb je er eentje laten zetten waarvan je spijt hebt, die je tegenwerkt in het leven, en heb je een boeiend verhaal waarom je er vanaf wilt? Meld je dan aan en dan ga ik je helpen'.

De tattoo was vroeger vooral iets voor zeelui. Tegenwoordig is het veel meer geaccepteerd. Het aantal tattooshops in ons land is in een paar jaar tijd dan ook rap toegenomen. Tegelijkertijd zijn er ook meer bedrijven gekomen waar je ze kunt verwijderen.

Hoe denk jij hierover?

