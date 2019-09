Invloedrijk grafisch ontwerper en typograaf Wim Crouwel (90) overleden

De Groningse grafisch ontwerper en typograaf Wim Crouwel (90) is in zijn woonplaats Amsterdam overleden. Dat heeft zijn familie laten weten aan het ANP.

Crouwel werd in 1928 geboren in Stad, waar hij later de opleiding beeldende kunst aan Academie Minerva volgde.

Ontwerpbureau

In de jaren 60 was Crouwel een van de oprichters van het invloedrijke ontwerpbureau Total Design. Het grote publiek kwam zijn werk tegen in het ontwerp van het telefoonboek en de postzegels van de PTT, met daarop alleen de waarde en het woord Nederland.

Stedelijk Museum

In Het Parool noemde Crouwel zijn werk voor het Stedelijk Museum zijn belangrijkste wapenfeit. Hij ontwierp onder meer posters en catalogi voor dat Amsterdamse museum en het Van Abbemuseum in Eindhoven.

Bedenken van lettetypen

Crouwel introduceerde ook verschillende lettertypen, waarvan het geometrische New Alphabet uit 1967 het bekendste is. Gebruikt werd het nauwelijks, omdat het moeilijk te lezen is. Ook was hij mede-ontwerper van het Nederlandse paviljoen op de wereldtentoonstelling in Osaka, in 1970.

Het lettertype New Alphabet, ontworpen door Crouwel in 1967



Museumdirecteur

Van 1985 tot 1994 was hij directeur van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam. Daarnaast was hij hoogleraar aan de toenmalige Technische Hogeschool Delft en aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

Amerikaanse oeuvreprijs

Twee maanden geleden kreeg Crouwel in de Verenigde Staten nog een prestigieuze prijs: een medaille die zijn Amerikaanse vakgenoten van de Type Directors Club hem toekenden voor zijn hele oeuvre.

Tentoonstelling

Op 28 september opent in het Stedelijk de aan Crouwel gewijde tentoonstelling Mr. Gridnik. Tot maart volgend jaar is een selectie van zijn grafische vormgeving te zien.

AVROTROS zendt op donderdag 26 september een documentaire uit over Crouwel. Die begint om 22.55 uur op NPO 2.