Dit was de Week met een 'gitzwarte' rand

Dit was de Week (Foto: RTV Noord)

Een moord, twee schokkende rechtszaken en opnieuw een dodelijk ongeluk. Dit was niet de beste week.

In Dit Was De Week praten we je elke zaterdag bij over het belangrijkste nieuws uit de provincie.

Opnieuw een dodelijk ongeluk

Bij een ongeval in Valthermond komen maandagavond twee jongemannen van 17 en 18 jaar uit Musselkanaal en Tweede Exloërmond om het leven. Een 36-jarige man uit Ter Apel raakt ernstig gewond.

De omgekomen jongens zaten op het Noorderpoort in Stadskanaal en die school is in diepe rouw.

Prinsjesdag

Dinsdag staat in het teken van Prinsjesdag en Groningen is prominent aanwezig in Den Haag.

Bert Raangs uit Appingedam is als beheerder Cavalerie Ere-escorte al jaren verantwoordelijk voor het uiterlijk van 125 ruiters en tachtig paarden. De generale repetitie verloopt (bijna) vlekkeloos en als het aan Raangs ligt, wordt het een probleemloze Prinsjesdag.

Ook het Groningse Kamerlid Antje Diertens van D66 begint de derde dinsdag van september optimistisch. Ze draagt een Groningse outfit in de kleuren van de FC en op haar hoofd prijkt een hoed in 'Robin Hood-stijl'. 'Ik ben toch een beetje de Robin Hood van Den Haag', zegt ze trots.

Maar zelfs Diertens slaagt er niet in om een evenredig deel van de buit uit het Miljoenenkoffertje mee naar Groningen te smokkelen. Er komt geen extra geld voor gemeenten en daar wordt stevig van 'gebaald'. Volgens Johan Hamster, voorzitter van de organisatie die de inkoop van jeugdhulp voor Groninger gemeenten regelt, is het toegezegde geld 'absoluut onvoldoende'.

Veertien jaar celstraf voor drama Leens

Ondertussen wordt in Groningen de 30-jarige Eritreër die eind februari zijn vrouw en ongeboren kind om het leven heeft gebracht, veroordeeld tot veertien jaar gevangenisstraf.

De man wurgde zijn 23-jarige echtgenote omdat hij dacht dat ze een affaire had. Daardoor kwam ook haar ongeboren kind om het leven. De vrouw was ruim 23 weken zwanger.

De Eritreër en zijn vrouw hadden twee zoontjes van 2 en 4 jaar. Aan zijn beide kinderen moet de man een schadevergoeding van twintigduizend euro betalen.

'Gitzwarte dag'

En dan komt woensdag. Advocaat Derk Wiersum wordt geliquideerd in Amsterdam.

Wiersum stond kroongetuige Nabil B. bij in de zaak tegen Ridouan T., de meest gezochte crimineel van Nederland. De advocaat studeerde in Groningen, net als Tjalling van der Goot. Hij noemt deze woensdag een 'gitzwarte dag'. 'Er gaat een goed advocaat heen. Dat is voor een ieder een verlies.'

De Nederlandse Orde van Advocaten roept alle rechtbanken en advocatenkantoren op om donderdag de vlag halfstok te hangen. Ook in Groningen wordt hier gehoor aan gegeven.

Advocaat Tjalling van der Groot (Foto: ANP)



Wat staat op het kladblok van Milton T.?

En de week is nog niet voorbij. De verdachte van de Jaagpadmoord in Stad moet ook voor de rechter verschijnen.

De 26-jarige Milton T. wordt verdacht van de moord op de 27-jarige Hidde Bergman uit Groningen. Die werd op 14 mei neergestoken tijdens het hardlopen. Hulp mocht niet meer baten en Bergman overleed ter plekke.

Vlak bij de plaats van de moord is het hoesje van een mes gevonden. Dat zou horen bij een keukenmes dat bij de Action is gekocht. Op het hoesje zitten dna-sporen van T. en hij is ook te zien op camerabeelden van de Action.

Bovendien heeft T. iets op een kladblok geschreven, maar wat staat er nu precies?

De Slotplaat

Na zo'n week is een 'bankje van barmhartigheid' extra waardevol.

