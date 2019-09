Gemeente wil met 'nieuw' wapen verkoop Pepergasthuis dwarsbomen

Woningbouwcorporatie Lefier en de gemeente Groningen staan lijnrecht tegenover elkaar over de toekomst van het Pepergasthuis. De gemeente is het er niet mee eens dat Lefier het Pepergasthuis aan een particuliere belegger heeft verkocht.

In een uiterste poging de verkoop tegen te houden, wil wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) gebruik maken van de 'gemeentelijke oppervoogdij'.

Wat is oppervoogdij?

'Dat betekent dat de gemeente een voogd aanwijst die verantwoordelijk wordt voor de toekomst van het gasthuis. Die zal in dit geval ook een oordeel moeten vellen over de koopovereenkomst die Lefier heeft afgesloten.'

Van historisch belang

'Wij vinden dat we alles op alles moeten zetten om deze transactie te voorkomen. We hebben dit vaker gedaan als gemeentebestuur, wanneer gasthuizen die een belangrijke functie hebben, teloor dreigen te gaan', zegt Van der Schaaf.

'Het Pepergasthuis heeft een cultuurhistorische betekenis en het betreft sociale huurwoningen. De nieuwe eigenaar heeft er heel andere plannen mee. Deze transactie past niet in de historische betekenis van het Pepergasthuis. Het is zo'n belangrijk monument, dit moet in publieke of semipublieke handen blijven.'

Martinitoren

De wethouder vergelijkt het Pepergasthuis met de Martinitoren. 'Als daar het onderhoud te duur van zou worden, ga je het ook niet meteen verkopen.' De gemeente wil zelf geen eigenaar worden.



Dat het Pepergasthuis een hotel zou worden, is volkomen onjuist Margriet Drijver - Lefier

'Gemeente gaat boekje te buiten'

Lefier reageert furieus op de nieuwe stap van de gemeente. 'De gemeente gaat haar boekje te buiten', zegt bestuurder Margriet Drijver.

'Er worden bewust onwaarheden in de media verspreid om de verkoop te voorkomen. Uitspraken van de gemeente dat het pand een Bed & Breakfast, hotel of short stay zou kunnen worden, is stemmingmakerij en volkomen onjuist.'

'Dit heet inteelt'

De door de gemeente aangestelde oppervoogd blijkt, tot verbazing van Brouwer, een goede bekende van Lefier.

'Dat is meneer Brouwer van Trip Advocaten. Hij is onze adviseur geweest bij het begin van het traject. Want natuurlijk hebben we goed gekeken of we dit konden doen en welke randvoorwaarden er bij zijn. Volgens hem waren er geen belemmeringen.

'Ik vind wel pikant dat hij dan nu tegen ons gaat zeggen dat we het toch niet mogen doen. Dat heet volgens mij inteelt.'

Relatie onder druk

Drijver vindt dat de relatie tussen Lefier en de gemeente onder druk komt te staan. 'Dat is ontluisterend, onnodig en onterecht.'

Lefier vindt dat Van der Schaaf te ver gaat door gebruik te maken van de oppervoogdij. 'De gemeenteraad heeft het instituut van oppervoogdij in 1990 beëindigd. De gemeente beroept zich dus op een instrument dat ze zelf 29 jaar geleden heeft afgeschaft.'

Koopovereenkomst ontbinden

Van der Schaaf ziet dat anders en had de stappen zelfs liever eerder gezet. 'Dit hadden we liever twee jaar geleden al gedaan. Onze inzet is dat de koopovereenkomst tussen Lefier en de nieuwe eigenaar ontbonden wordt.'

De wethouder vindt dat de relatie tussen de gemeente en Lefier juist op het spel staat door de verkoop van het Pepergasthuis.

'Ik heb nog nooit zo veel positieve reacties gehad op een besluit', zegt hij. 'De hele stad is tegen de verkoop van het huis.'

Geschiedenis van het conflict

Het Pepergasthuiscomplex werd gesticht in 1405 en bestaat onder meer uit 29 sociale huurwoningen, een kerk, een bierbrouwerij en een hoftuin. Het gasthuis stond altijd onder beheer van de stad Groningen, maar werd in de jaren negentig overgedragen aan woningbouwvereniging Lefier. Die wil nu van het gasthuis af omdat de kosten niet opwegen tegen de inkomsten.

