Bewoners in Woltersum zijn het wachten zat: 'Elke oplossing is goed'

Ze staan met z'n vieren op een rij aan het einde van de Kollerijweg in Woltersum. In elk huis zijn de gevolgen van de gaswinning zichtbaar, al jarenlang. De bewoners van de vier huizen zijn nu het wachten beu.

Ruim twee weken geleden is het huis van Laurens Mengerink zelfs in de stutten gezet.

'Na de klap bij Wirdum zag ik dat de voorgevel in veertien dagen tijd elf millimeter los kwam te staan van het huis', vertelt Mengerink. 'Toen heb ik dat meteen gemeld.'

Acuut onveilige situatie

Mengerink blijkt een zogenoemde acuut onveilige situatie (AOS) te hebben. Nog dezelfde dag staan er enorme stutten tegen zijn huis die moeten voorkomen dat de voorgevel omvalt.

'Nu ze er staan, geeft het wel een gerust gevoel', zegt hij. 'Ik slaap weer beter.'

Een houten stut tegen het huis van Mengerink aan de Kollerijweg in Woltersum (Foto: Mario Miskovic)



Zijn buurvrouw Ellen Braaksma schrikt van de situatie bij haar buurman, maar hoe veilig woont ze zelf eigenlijk? Al snel blijkt dat ook Braaksma een acuut onveilige situatie heeft. Het kozijn bij haar achterdeur wordt versterkt met balken, zodat de stenen niet naar beneden vallen als ze de deur uit gaat.

De een krijgt stutten, de ander extra balken in het deurkozijn. Tijdelijk veilig, maar een duurzame oplossing is het niet.

Muur neemt afscheid

Naast Braaksma, woont Henk Tienkamp en daarnaast Boudewijn 't Sas. Zij hebben ook volop aardbevingsschade. 'De zijmuur neemt elke week een millimeter meer afscheid van het huis', laat Tienkamp zien.

'We zitten hier met vier huizen op een rij die alle vier verkruimelen', vertelt Tienkamp. 'Het gaat van kwaad tot erger. Iedereen wacht op de versterkingsopgave, maar dat duurt en dat duurt allemaal. Er gebeurt eigenlijk niks. Dat is het grote probleem.'

Verenigd

De vier hebben zich nu verenigd, omdat ze samen sterker denken te staan dan alleen. 'Er is niet heel veel medewerking vanuit de instanties', gaat Tienkamp verder.

'De gemeente moet regie voeren op de versterking, maar in mijn ogen zijn ze meer een poortwachter. Ze hebben geen budget en zijn niet baas over de instanties.'



We kunnen niet alleen maar wachten en wachten en wachten Henk Tienkamp - bewoner

Wacht nog maar

Tienkamp verwijt de gemeente dat die de hoeder is van het veelbesproken NAM-model dat bepaalt welk huis als eerste moet worden versterkt. 'Volgens dat model is het risico bij ons minimaal, maar ze komen niet eens kijken of dat wel zo is', zegt hij. 'Ze zeggen gewoon: u wacht nog maar een paar jaar.'

De vier bewoners willen gewoon een oplossing voor hun probleem. 'Elke manier waarop het wordt opgelost, is goed', zegt Tienkamp. 'Maar we kunnen niet alleen maar wachten en wachten en wachten. Want dat is er nu aan de hand.'

In gesprek

De gemeente Groningen geeft aan dat de situatie van de vier huizen in Woltersum de 'aandacht heeft' en dat wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) begin oktober op bezoek gaat aan de Kollerijweg om met de bewoners in gesprek te gaan.

De Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) heeft sinds haar start in het voorjaar van 2018 in totaal 1133 meldingen gekregen van acuut onveilige situaties. In 152 gevallen moest er ook daadwerkelijk acuut gehandeld worden. De maatregelen variëren van het plaatsen van ankers of stutten tot het afzetten van een geveldeel of een bijgebouw tot in het meest extreme geval uithuisplaatsing. Sinds de start van de TCMG zijn er tot nu toe vier gevallen van uithuisplaatsing geweest.

Lees ook:



- Zeventig miljoen euro voor projecten in bevingsgebied

- Aardbevingsmiljoenen gaan naar Ten Boer, Woltersum en Ten Post

- Monumentenstatus redt boerderij in Woltersum van de sloop