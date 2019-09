Belgische havens moeten, net als Groningen Seaports, belasting gaan betalen

De Europese Commissie had de havens opgedragen deze belasting vanaf 2017 te betalen, maar de havens van Antwerpen, Zeebrugge, Brussel, La Louvière, Namen, Charleroi en Luik gingen tegen dat besluit in beroep. Het Europees Gerecht concludeert nu dat de Europese Commissie gelijk had.

'Logisch'

Eerder verloren de Nederlandse havens, waaronder Groningen Seaports, een vergelijkbare zaak om de vennootschapsbelasting. Die zaak ging over het argument dat de belastingplicht gelijktijdig moest worden ingevoerd met de havens in België, Duitsland in Frankrijk.

Directeur Cas König van Groningen Seaports kan zich vinden in de uitspraak van het Europees Gerecht over de Belgische havens: 'Het lijkt me logisch dat alle havens op dezelfde manier worden behandeld'.

