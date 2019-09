Danny Buijs: 'Voorlopig op deze weg doorgaan'

'Ik denk dat we tegen VVV ook een flink aantal kansen hebben gehad, maar dat geldt ook voor de andere wedstrijden, op Heracles na dan. Ik denk dat we zeker een paar jongens hebben die gewoon goals kunnen maken', vindt Buijs.

Vertrouwen in Benschop

Vorige week kreeg Charlison Benschop voor het eerst de voorkeur in de punt van de aanval. De komende wedstrijden krijgt de lange spits het vertrouwen van Buijs.

'Het is niet dat Charlie een karrenvracht aan kansen heeft gemist. Als de eindpass beter was geweest, stond hij twee keer alleen voor de goal. Dan kan je een spits gaan beoordelen. Er zijn soms ook momenten dat de spits zelf beter moet lopen, zodat hij zijn eigen kans kan creëren. Daar kunnen we zeker in verbeteren.'

'Ik denk dat het vooral zit in een stukje uitvoering. Dan bedoel ik de eindpass, de voorzet. Welke keuzes maken we voor de goal? Vorig jaar had ik vaak het idee dat we te weinig mensen in de zestien hadden. Nu hebben we meestal voldoende mensen daar, maar is de afstemming ten opzichte van elkaar niet altijd goed', volgens de oefenmeester.

Analyse van vijf wedstrijden

Toch is de trainer van FC Groningen niet ontevreden over het spel van zijn ploeg op dit moment, vergeleken met vorig jaar.

'Iedereen heeft een mening over voetbal en iedereen denkt dat zijn mening de waarheid is. Dat denk ik ook. In mijn wijsheid denk ik dat het prima is om op deze weg door te gaan. Als ik de vijf wedstrijden analyseer, dan zeg ik op mijn beurt dat de eerste wedstrijd vaak een beetje kat uit de boom kijken is. De tweede wedstrijd hebben we het eerste half uur tegen Twente prima gespeeld. AZ uit hebben we verdienstelijk gespeeld. Niet veel kansen, maar wel een aantal prima mogelijkheden op een goal.'

'De vierde wedstrijd was niet goed, maar lag er nog steeds een punt voor het grijpen. En in de uitwedstrijd tegen VVV kan ik de jongens niet veel verwijten. We benutten onze momenten niet en laten ons een resultaat ontglippen door twee zwakke momenten.'



Bart van Hintum speelt zaterdag tegen zijn oude club

Geen Schreck

Tegen PEC Zwolle zal Buijs dan ook niet veel gaan wijzigen in de basis. Ramon Pascal Lundqvist keert terug in het elftal. Dat gaat ten koste van Sam Schreck.

FC Groningen Live

De wedstrijd FC Groningen - PEC Zwolle begint zaterdag om 19.45 uur. De uitzending van FC Groningen Live op Radio Noord start om 19.00 uur. Oetse Eilander presenteert, Stefan Bleeker doet verslag vanuit het stadion. Walter Waalderbos is de analist in de studio. De wedstrijd is ook te volgen via een liveblog op de site en in de app.

Lees ook:

- Dekkingsfout bij corner zorgt voor Groningse nederlaag in Venlo

- Te Wierik: 'Ongelooflijk dat wij deze wedstrijd verliezen'