'Door biomassa besparen we 1,3 miljoen ton aan CO2'

De kolencentrale van RWE in de Eemshaven draait volgende week voor het eerst op biomassa. 'We willen de doelstelling halen van 49 procent CO2-reductie in 2030', zegt directeur Marinus Tabak.

'Om dat te halen, is het ontzettend noodzakelijk om biomassa in de mix te hebben. En dat is dan zon, wind en ook biomassa.'

Die brandstof, in de vorm van geperste houtkorrels, kwam deze week aan in de haven. Het bijstoken van biomassa is nodig voor het overleven van de centrale. Na 2030 mogen er geen kolen meer worden verstookt voor het opwekken van elektriciteit.

'In 2006 was het een logische keuze om op kolen te gaan draaien, omdat we betrouwbare en heel goedkope stroom wilden', blikt Tabak terug op de keuze voor kolen. Bij een congres over CO2-uitstoot trof hij naar eigen zeggen vijftien aandacht luisterende aanwezigen.

'Totaal andere wereld'

'En als je nu kijkt, dan is het een totaal andere wereld. Toen was het de industrie die goedkope stroom nodig had om te kunnen concurreren met China. Nu is de CO2-doelstelling het allerbelangrijkste wat ons drijft. Dus heb je andere brandstoffen nodig.'

Het draaien op biomassa levert volgens Tabak een besparing van bijna 1,3 miljoen ton CO2 op. 'Als je dat uitrekent in auto's, dan zit je op bijna 370.000, Tegelijkertijd maak je groene stroom voor een half miljoen huishoudens. Het enige ding is dat biomassa duurder is dan steenkolen, het kost wel het dubbele.'

We hebben geïnvesteerd in rookgasreiniging, waardoor we 99,9999 procent van de schadelijke stoffen eruit halen Marinus Tabak - directeur kolencentrale RWE

Onder andere Greenpeace is niet blij met biomassa, omdat het ook vervuilend zou zijn. Tabak erkent dit, maar geeft aan dat er met diverse milieuorganisaties is overlegd over de stap.

'Het levert nog steeds CO2-uitstoot op bij verbranding. Maar dat hebben die bomen en planten eerder al uit te lucht gehaald. Daarom wordt het klimaatneutraal genoemd. Bovendien hebben we geïnvesteerd in rookgasreiniging, waardoor we 99,9999 procent van de schadelijke stoffen eruit halen. En dat gebeurt thuis in de open haard niet.'

Over de toekomst van de RWE-centrale is Tabak helder. Verdwijnen doet deze in zijn ogen pas als de centrale technisch is afgeschreven. 'Het waait niet altijd, de zon schijnt niet altijd en we hebben nog geen accupakketten die stroom van de zomer naar de winter kunnen brengen. Dus dan blijft het nodig richting de CO2-neutraaldoelstelling in 2050 om dit soort grote eenheden te hebben. Maar dan met een duurzame energiebron.'

Lees ook:

- Wiebes ziet risico's in sluiten kolencentrale Eemshaven

- Kolencentrale Eemshaven moet voor 2030 overstappen of sluiten