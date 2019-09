Lonneke Uneken gaat fietsen bij topploeg Boels-Dolmans

Uneken was de afgelopen weken ook met andere ploegen in gesprek. Bovendien kon ze bij haar huidige ploeg Hitec uit Noorwegen bijtekenen. Tijdens de Boels Ladies Tour informeerde ploegleider Danny Stam van Boels bij haar.

Twijfelen

'Ik kreeg de vraag of ik nog beschikbaar was. Toen heb ik wel lopen twijfelen wat de beste optie is, maar ik kon eigenlijk geen slechte keuze maken', vertelt ze.

Dat Uneken op de radar kwam van een aantal ploegen is niet verrassend. In haar eerste seizoen bij de elite-vrouwen heeft ze een uitstekend seizoen achter de rug. In de Boels Ladies eindigde ze in drie etappes in de top-tien van het klassement. Bovendien werd ze derde bij het Europees kampioenschap onder 23 jaar. In de voorjaarskoersen moest de 19-jarige Uneken eerst wennen aan het niveau, maar al snel bleek dat ze mee kon komen.

Eerder dan gedacht

Dat ze nu al bij een WorldTour formatie gaat rijden, had ze een jaar geleden niet kunnen bedenken. 'Deze stap had ik voor over twee jaar in gedachten. Aan de andere kant kan ik nu al een stuk ervaring opdoen.'

Meerwaarde

Ploegleider Danny Stam is blij. 'De komst van Lonneke is natuurlijk goed nieuws voor de ploeg. Ik zie haar komst als een goede versterking in de breedte. We hebben met Lonneke een extra renster in onze gelederen die in onder meer het voorjaar haar meerwaarde gaat bewijzen.'

