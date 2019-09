Hardleerse drugsdealer belooft rechter: 'U zult mij hier nooit weer zien'

De officier wil bovendien dat de man zijn rijbewijs voor 1,5 jaar inlevert.

De Bedumer kwam in beeld na tips over mogelijke verkoop van speed, xtc-pillen en ghb vanuit zijn voormalige woning in Hoogezand.

Drugsverkoop in nachtelijke uren

Volgens omwonenden zou het in de nachtelijke uren een 'komen en gaan zijn' van afnemers bij de verdachte thuis. Daarnaast zou de man de drugs zelf maken. Omdat hij destijds boven een kinderdagverblijf woonde en er mogelijk brandgevaar dreigde, greep de politie meteen in.

Vals geld en wapen

Op 10 mei van dit jaar troffen agenten in de woning ruim vijf kilo drugs aan. Naast weegschalen, snijmiddelen, maatbekers en een wapen, bleek de man ook 228 briefjes van vijftig euro aan vals geld te bezitten. Er lagen in de woning tevens spullen die wezen op het produceren van drugs.

Vraag- en aanbod

De verdachte moest mee naar het bureau. De spullen uit de woning werden in beslag genomen. Uit zijn telefoon kwamen gesprekken over de vraag naar en het aanbod van drugs naar voren. De dealerpraktijken van de man zouden volgens de officier van 1 april tot 10 mei van dit jaar hebben geduurd.

'Drugs voor eigen gebruik'

De man zei tegen de rechters dat hij niet heeft gedeald. De drugs zouden voor eigen gebruik zijn geweest. 'Nou, dan zat u hier niet', zei de rechter tegen de man. Het valse geld zou volgens de Bedumer slechts een waarde hebben van rond de 200 euro.

Hij bewaarde de biljetten voor zichzelf en gaf het geld niet uit. 'Dat zou ik nooit doen', zei hij. Die woorden geloofde de officier wel. Ze vroeg aan de rechtbank de man vrij te spreken van het opzettelijk uitgeven van de valse biljetten.

Sterkt versufte verdachte

De man wilde zijn leven beteren en zou geen drugs meer gebruiken. Maar dat was in januari vorig jaar nog anders. Op 3 januari wilden agenten vanaf het politiebureau in Hoogezand naar een melding rijden. Maar ze konden niet weg, omdat er een auto in de weg stond.

Tien maal de toegestane hoeveelheid

Daarin zat de Bedumer, sterk versuft en met rood doorlopen ogen. Hij bleek ruim tien maal de toegestane hoeveelheid aan amfetamine in zijn bloed te hebben. Hij was nog onder invloed geweest van een feestje van de dag ervoor, zei hij op zitting. 'Ik had nog niet geslapen.'

Hardleers

Volgens de officier is de man zeer hardleers. 'Dealen boven een kinderdagverblijf en rijden onder invloed van zoveel drugs. Waar ben je mee bezig?', vroeg ze.

De man liep nog in zijn proeftijd na een eerdere veroordeling, ook wegens drugshandel. Er lagen nog vier maanden cel voor hem op de plank. De officier wil die straf nu ook op de man verhaald zien. 'Hij doet dit al jaren. Hij voelt het maar.'

Zijn raadsvrouw pleitte voor een werkstraf voor haar cliënt, met een waslijst aan voorwaarden.

'U zult mij hier nooit weer zien', beloofde de Bedumer in de zittingszaal.

De uitspraak volgt over twee weken.