Strik de veters: het amateurvoetbal begint weer

Amateurvoetballers opgelet, de zomerstop is definitief voorbij. Dit weekend mogen 803 seniorenteams uit Groningen de wei in.

'Zaterdag is de mooiste dag van de week.' Het is een van de zinnen uit de leader van de voetbalserie All Stars. De zin dekt in onze provincie de lading, want bij de 128 clubs die onze provincie rijk is, spelen de meeste seniorenteams op zaterdag.

Zaterdag populairder

Op zaterdag zijn er 318 mannenteams en 74 vrouwenteams die wekelijks de clubkleuren verdedigen. Op zondag ligt dit aantal op 218 teams. Daarmee is de zaterdag bij sommige clubs extreem druk, omdat de jeugd standaard ook op deze dag speelt. De jeugdteams zijn overigens niet meegenomen in ons overzicht.

Bekijk hier op welke dag de meeste seniorenteams actief zijn



Vooral in het oosten van de provincie is de zondag nog dé speeldag onder de senioren. In het Westerkwartier is dit van oudsher de zaterdag.

De leegloop van zondagteams heeft onder andere te maken met de verschuiving naar vrijdagavond. In totaal zijn er 193 teams, zowel mannen als vrouwen, actief op deze avond.

Er worden tientjes op tafel gegooid. Vervolgens gaan ze heel hard bier drinken Emo de Vries - voorzitter VEV'67

Bij VEV'67 uit Leek is het volgens voorzitter Emo de Vries op vrijdagavond 'gigadruk'. Dan spelen de 35-plussers en 45-plussers 7 tegen 7 op een half veld.

Acht teams op vrijdagavond

'Een jaar of zeven geleden is er één team mee begonnen. Nu hebben we acht teams. We zien dat heel veel voetballers die gestopt zijn, gebruikmaken van deze mogelijkheid.'

'Het zijn vaak de vaders die zaterdag langs de lijn bij hun kind staan. Sinds vorig jaar draait het tweede elftal de kantinediensten. Die zorgen voor de hapjes en de biertjes. Het blijkt te werken.'

'Honderd bierdrinkende boeren', schetst De Vries de sfeer in de kantine na de vrijdagduels. 'Er worden tientjes op tafel gegooid. Vervolgens gaan ze heel hard bier drinken. Tot de BOB zegt: we gaan. Dat begint om kwart over negen en om elf uur gaat iedereen naar huis. Het is kort, maar het gaat heel hard. Het is leuk, supergezellig en goed voor de vereniging.'

Voetbal op vrijdag

8) teams:VEV'67

6 teams: Lycurgus

5 teams: SC Stadspark, SJS en Omlandia

Good Old Sunday?

Een half uur verderop is het op Sportpark Esserberg even wennen voor de echte clubmensen. Jarenlang was zondag dé dag bij Be Quick 1887. De eerste vier teams speelden steevast in categorie A, oftewel de hogere klasses in het amateurvoetbal.

De situatie nu is heel anders. Be Quick 1 ontliep vorig seizoen op het nippertje degradatie uit de hoofdklasse. En buiten het vlaggenschip speelt nog maar één team op zondag. In de absolute kelder van het amateurvoetbal: de reserve zesde klasse.

Men zoekt in en om het weekend naar een tijdsinvulling die past in het persoonlijke schema Henk Berends - voorzitter Be Quick 1887

Op zaterdag spelen er inmiddels zes seniorenteams van 'The Good Old'. 'Het is een hele normale trend', zegt voorzitter Henk Berends. 'Ik maak mij geen zorgen over de verschuiving. We zijn zo'n 25 jaar geleden al een zaterdagafdeling begonnen als aanvulling op het aanbod. Je ziet het de afgelopen jaren langzaam die kant opgroeien.'

De reden van de overstap is volgens Berends simpel. 'Het zijn allemaal jongens die ouder worden en gezinnen hebben. De zondag heeft een andere tijdsinvulling gekregen.'

'Mensen bepalen zelf wat ze willen doen. Men zoekt in en om het weekend naar een tijdsinvulling die past in het persoonlijke schema.'

Bekijk hier op welke dag de meeste seniorenteams in Stad actief zijn



Bij VV Hoogezand is in de afgelopen jaren weinig veranderd. Net als bij dorpsgenoten HSC en Kwiek spelen de seniorenteams 'gewoon' op zondag. Vijf stuks in het geval van Hoogezand.

'Het tweede voetbalt op zondagmorgen, dat is een team met spelers onder de 23 jaar', zegt voorzitter Andy Kasto. 'Zondagochtend vinden ze eigenlijk niet leuk. Daar waren eerst wat strubbelingen over.'

'De jonge generatie wil op zaterdagavond stappen. Alleen de animo is toch structureel nog niet groot genoeg voor een zaterdagvondcompetitie voor onder de 23.'

'Van oudsher is het voetbal bij Hoogezand op zondag. Zondagmorgen hebben we seniorenteams en zondagmiddag het eerste. Zo kunnen we elkaar aanvullen.'

Voetbal op zondag

12 teams: Forward

6 teams: SC Stadspark

5 teams: Groen Geel, Groninger Boys, Gruno, GVAV-Rapiditas, Helpman, Hoogezand, Kwiek, Musselkanaal, SC Stadskanaal en WVV 1896

Vijf teams op de zondag is iets waar VV Kielwindeweer alleen maar van kan dromen. Daar is op deze dag welgeteld één team actief. En dat is meteen het enige team van de club.

'Het wordt steeds moeilijker', zegt leider/wedstrijdsecretaris Ronald Streur. 'Maar we kunnen nog aardig rondkomen met ons teampje.'

Vorig jaar trok de club na een reeks afgelaste wedstrijden het tweede elftal terug uit de competitie. Nu heeft Kielwindeweer 1 weer een volwaardige selectie. 'De tegenstander ziet ons aankomen met vijf wissels. Daar worden ze nooit zo vrolijk over, haha.' Zondag wacht de eerste competitiewedstrijd in de reserve vijfde klasse. MOVV 2 is dan de tegenstander.

In uiterste nood trek ik zelf mijn voetbalschoenen aan Ronald Streur - leider Kielwindeweer

De grote vraag dit seizoen is: pakt Kielwindeweer de dubbel door de titel en de beker te grijpen? 'We zijn met vlag en wimpel door in de poule', meldt Streur. 'Vorig jaar zijn we ver gekomen in de beker. Uiteindelijk versloeg Dalen ons. Nu zitten we er nog in en hopen we dat we ver komen. Dat is ook weer naamsbekendheid voor Kielwindeweer.'

'Druk genoeg'

Zelf heeft Streur de voetbalschoenen aan de wilgen gehangen, al wil hij in nood nog wel een uitzondering maken. Maar dan echt alleen in uiterste nood. 'Ik laat het liever aan anderen over, ik heb het al druk genoeg als wedstrijdsecretaris.'

Twee seizoenen geleden maakten we een portret van Henk Woldhuis, die nog steeds in Kielwindeweer 1 speelt.



Twee wedstrijdsecretarissen, 26 teams

Zo overzichtelijk als in Kielwindeweer, zo hectisch is het ieder weekend op Sportpark Zernike. Op zondag voetbalt studentenvereniging Forward (12 seniorenteams) op de velden. Een dag eerder is het de beurt aan de collega-studenten van The Knickerbockers (TKB).

Met 26 teams (18 mannen, 8 vrouwen) is TKB de Groningse club met de meeste teams in competitie. Dat zijn er zoveel dat er twee wedstrijdsecretarissen nodig zijn om alles in goede banen te leiden.

Simone Toleman heeft de lagere teams en de vrouwenelftallen onder haar hoede. Tussendoor speelt ze zelf ook nog in TKB 4. 'Qua wedstrijden loopt het best soepel, maar tijdens de beker werden er twee velden uitgegooid. Dan is het wel anders en moet je niet voor één team, maar voor zes of zeven teams vervanging regelen.'

Wie fluit?

Toleman, die donderdag officieel wordt benoemd, ziet meer problemen bij het vinden van scheidsrechters voor al die wedstrijden op zaterdag. De verplichting voor ieder team om een aantal scheidsrechters te regelen, maakt haar werk iets makkelijker.

Voetbal op zaterdag

Mannen:

18 teams: The Knickerbockers

14 teams: Lycurgus

8 teams: SV Bedum Mannen:The KnickerbockersLycurgusSV Bedum Vrouwen:

8 teams: The Knickerbockers

5 teams: Groen Geel

4 teams: Oranje Nassau

Ander bijkomend voordeel voor Toleman is de grootte van de club. Want er is altijd wel iemand die mee wil doen met een ander team. 'Als een lager team te weinig spelers heeft, is het zo dat we zeggen: eigenlijk kunnnen jullie wel spelen, vraag de rest maar. Meestal wordt het afgelast vanwege de andere partij.'

Het zijn allemaal mensen die zin in een feestje hebben en het heerlijk vinden om een potje te voetballen Simone Toleman - wedstrijdsecretaris The Knickerbockers

Minstens zo belangrijk voor TKB is de derde helft. Daar wordt volgens de kersverse wedstrijdsecretaris duidelijk dat zoveel teams niet betekent dat de sfeer onpersoonlijk is.

'Het zijn allemaal mensen die zin in een feestje hebben en het heerlijk vinden om een potje te voetballen, maar bij wie voetbal zeker niet het hoofddoel is. Ook al speel je uit, je gaat na de wedstrijd naar het clubhuis. Iedereen gaat met iedereen om.'