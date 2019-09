Damster huizen bevingsbestendig dankzij nieuwe techniek

'2019 moet het jaar van de uitvoering worden', zei minister Wiebes als het gaat om de versterking. In Appingedam is dat vrijdag voorzichtig gevierd.

Woongroep Marenland nam samen met toekomstige bewoners een kijkje bij de bouw van 95 aardbevingsbestendige woningen.

Schokdempers

De huizen komen aan de Opwierderweg, de Patrimoniumstraat, de Emmastraat en de Focco Ukenalaan. Bij de huizen aan de Emmastraat maakt bouwbedrijf Van Wijnen gebruik van een nieuwe techniek.

Onder de 43 woningen komen zogeheten 'sliders', die als een schokdemper werken. De schijven kunnen volgens technisch specialist Gudy Verhoeven van Vilton tot wel 20 centimeter heen en weer, zonder dat het huis beweegt.

Uit Italië

'De dempers zetten de schok van de beving om in een horizontale beweging. Daardoor gaan de schijven heen en en neer, maar blijft het huis stilstaan. Dat voorkomt schade', vertelt Verhoeven.

De techniek heet base isolation en komt oorspronkelijk uit Italië. De sliders kwamen tot nu toe alleen in hoge gebouwen. Het is voor het eerst dat de techniek nu ook in laagbouw wordt toegepast.

Nieuwe buurt

Eén van de toekomstige bewoners is Klaas Stoppels. Hij heeft samen met zijn vrouw vijftig jaar in de Emmastraat gewoond. Het echtpaar woont nu tijdelijk in een appartement elders in Appingedam. Stoppels is blij als hij straks terug kan naar zijn vertrouwde plek:

'Onze hond liep altijd vrij achter het huis. Dat kan nu niet, daar wordt hij zielsongelukkig van. We hopen eind dit jaar terug te kunnen naar onze nieuwe woning, levensloopbestendig. Daar hopen we nog heel lang te kunnen genieten', zegt Stoppels.

De 95 woningen worden eind dit jaar en in de loop van volgend jaar opgeleverd. Het is nog maar een begin. In Opwierde-Zuid gaan de komende jaren vierhonderd woningen tegen de vlakte. Ook daar komen nieuwe, aardbevingsbestendige huizen.