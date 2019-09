Donar veroordeeld tot Europe Cup ondanks zege in return tegen Benfica

Het Champions League avontuur van Donar heeft slechts één voorronde geduurd. Ondanks een 76-66 zege tegen Benfica in de return gaan de Portugezen door naar de volgende ronde. De Groningers komen nu uit in de FIBA Europe Cup.

De ploeg van coach Erik Braal moest op basis van de eerste wedstrijd, 95-65, een achterstand van minimaal dertig punten goedmaken. Na een aarzelend begin greep de getergde thuisploeg het initiatief en stond op een gegeven moment in de eerste helft met twaalf punten verschil voor.

Genoeg inzet

Benfica bleef rustig, maar zag wel dat door driepunters van Carrington Love het verschil bij rust toch weer opgelopen was tot elf punten: 41-30. In de tweede helft probeerde Donar met de hulp van het publiek richting het gewenste aantal punten verschil te gaan, maar dit zat er geen moment echt in.

Meer een team

De gasten bleven rustig en zorgden ervoor dat het verschil binnen de perken bleef. Donar toonde zich veel meer een team in vergelijking met de forse nederlaag in Portugal drie dagen geleden en trok de verdiende zege uiteindelijk over de eindstreep. Topscorer aan de kant van de Groningers was Love met zestien punten, Murry maakte 21 punten namens Benfica.

Poule Europe Cup

Donar treft in de Europe Cup Poule in ieder geval twee Belgische tegenstanders in de vorm van Spirou Basket en Basic-Fit Brussels.