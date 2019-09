Warming-up: FC Groningen - PEC Zwolle

FC Groningen-trainer Danny Buijs is niet ontevreden over wat hij tot nu toe van zijn team heeft gezien. Toch moeten er nu wel echt punten gepakt gaan worden, want de competitiestart van de Trots van het Noorden is in ieder geval qua punten beroerd te noemen. Uit de eerste vijf wedstrijden werden slechts vier punten gepakt. Na Zwolle moet FC Groningen op bezoek bij PSV en Ajax.

De vorm: FC Groningen

Het veldspel van FC Groningen was vorige week alleraardigst tegen VVV Venlo. Door twee onoplettende momenten werd er wel wederom verloren en staat de FC momenteel op de vijftiende plaats in de eredivisie.

Vooral het scorend vermogen van de ploeg baart wat dat betreft zorgen. Met vier goals is de ploeg van Buijs momenteel de minst scorende ploeg in de eredivisie. Ook vorige week tegen de Limburgers werden er weer te veel kansen om zeep geholpen. De FC krijgt ook niet veel goals tegen. Maar ja… als je zelf niet scoort.

De vorm: PEC Zwolle

PEC Zwolle kon vorige week, na een hectische week, toch drie punten bijschrijven na de overwinning op RKC Waalwijk. Waar het in aanloop alleen maar ging over trainer John Stegeman die met teveel drank op achter het stuur stapte, zorgde Reza Ghoochannejhad met zijn vier goals voor de echte napraat. Nog nooit scoorde een invaller vier keer in een eredivisiewedstrijd.

PEC scoort sowieso gemakkelijk. Alleen Ajax en PSV wisten vaker het net te vinden. Tot nu toe scoorden de Zwollenaren al dertien keer. Echter moesten de Blauwvingers ook al veertien keer vissen.

Waar moeten we op letten?

FC Groningen zal moeten scoren vanavond en daar ligt nou ook direct het probleem van het team. Er worden te weinig kansen benut. Dat zal vanavond beter moeten. PEC zal ook gekeken hebben naar het spel van FC Groningen tegen Heracles. Er was veel balbezit, maar het middenveld werd bijvoorbeeld maar heel matig bereikt. Dat moet beter tegen de Blauwvingers.

Het team van Danny Buijs zal waarschijnlijk veel de bal hebben, maar lukt het ook om tot goede kansen te komen. Ramon Pascal Lundqvist heeft hierin een belangrijke rol en PEC zal dan ook proberen om hem aan banden te leggen.

Historie

FC Groningen en PEC Zwolle speelden zeventien keer eerder tegen elkaar in Groningen voor een eredivisiewedstrijd. Twaalf keer won Groningen, drie keer werd het gelijk en twee keer won Zwolle.

FC Groningen Live

De wedstrijd FC Groningen – PEC Zwolle begint om 19.45 uur. De uitzending van FC Groningen Live op Radio Noord start om 19.00 uur. Oetse Eilander presenteert, Stefan Bleeker doet verslag vanuit het stadion. Walter Waalderbos is de analist in de studio. De wedstrijd is ook te volgen via een liveblog op de site en in de app.

Blessures/schorsingen

Samir Memisevic, Nicklas Strunck Jacobsen en Gabriel Gudmundsson zijn geblesseerd. Michael Breij heeft de ziekte van Pfeiffer.

Vermoedelijke opstelling FC Groningen

Padt; Van Hintum, Itakura, Te Wierik, Zeefuik; Matusiwa, El Messaoudi, Warmerdam, Hrustic; Lundqvist en Benschop.

Lees ook:

- Danny Buijs: 'Voorlopig op deze weg doorgaan'