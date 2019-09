Braal: 'Benfica heeft over twee duels gezien verdiend gewonnen'

Donar-coach Erik Braal vond dat over twee wedstrijden Benfica de verdiende winnaar was. 'Op dit moment zijn we nog niet goed genoeg om dit soort ploegen te verslaan.'

Een verschil van dertig punten goedmaken was simpelweg teveel gevraagd. 'We komen wel op voorsprong, met een verschil van twaalf punten op een gegeven moment. Bij rust staan we goed voor en hadden een sterk derde kwart nodig om hun echt zenuwachtig te maken. Dat lukte ons helaas niet.'

Benfica verder

Braal had gezien dat de ervaren tegenstander op dit moment verder is. 'Benfica is een hele geroutineerde ploeg. Ik denk dat er bij ons veel meer marge in zit om beter te worden in vergelijking met hun. Daar staan veel ervaren jongens die niet heel veel beter meer kunnen worden. Wij hebben bewust gekozen voor een jong, hongerig team. Als je dit duel over twee maanden speelt heb je denk ik een heel ander resultaat. Er zit voor ons nog heel veel ruimte om te groeien, daar moeten we hard mee aan de slag.'

Niet laten liggen

'In de uitwedstrijd hebben wij het verspeeld, maar ik vind niet laten liggen want dat was zo'n wedstrijd dat alles voor hun viel. Over twee duels gezien was Benfica nu te sterk. Zo eerlijk moet je zijn,' besluit Braal.

