Soeverein FC Groningen verslaat PEC Zwolle en boekt tweede seizoenszege

Het was de tweede zege in het nog prille seizoen voor de formatie van coach Danny Buijs. FC Groningen stijgt door deze overwinning naar de twaalfde plaats in de eredivisie met zeven punten uit zes duels. Nu wachten twee topduels voor de FC, tegen PSV aanstaande woensdag 25 september en volgende week zaterdag gaan de groen-witten op bezoek in Amsterdam bij Ajax.

Weinig af te dingen

Op de zege tegen Zwolle was weinig tot niets af te dingen. De thuisploeg speelde vooral een prima eerste half uur met heel veel druk naar voren. Door een goed verzorgde opbouw van onder andere Matusiwa en Te Wierik werden de aanvallende spelers regelmatig gevonden.

Goal Lundqvist

In de 19e minuut volgde hiervoor de beloning. Na goed voorbereidend werk van Ahmed El Messaoudi kwam de bal terecht bij Lundqvist. De Zweed kapte zich vrij, kwam midden voor het doel uit op de rand van de zestienmeter en haalde met dodelijke precisie uit. De bal ging via de paal in het doel.

Redding Padt

Zwolle kon daar alleen een gevaarlijk schot van Hamer tegenover zetten. Padt lette goed op en wist het speeltuig tot corner te tikken. Nadat Groningen was uitgeraasd in de eerste helft kwamen de gasten iets beter in het spel zonder veel af te dwingen.

Hrustic zorgt voor opluchting

Na dik een uur spelen zorgde Hrustic met zijn derde goal van het seizoen voor de beslissende 2-0. Aangever was Benschop die een prima wedstrijd speelde als aanspeelpunt. De Australiër nam alle tijd en haalde zuiver uit met zijn linkerbeen, de bal verdween precies in de hoek.

Lat geraakt na flitsende aanval

Vlak daarna viel bijna de mooiste treffer van de avond. Een razendsnelle aanval van FC Groningen over de schijven Zeefuik, El Messaoudi (fraai hakje) en Benschop kwam voor de voeten van Hrustic die tegen de lat schoot.

Weinig te duchten

Van Zwolle had Groningen weinig tot niets meer te duchten. De ingevallen Reza, die vorige week na een invalbeurt nog vier keer scoorde, kwam niet in het stuk voor en zo mochten de groen-witten drie dik verdiende punten bijschrijven.