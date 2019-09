Buijs breekt lans voor Hrustic: 'Steun die jongen, ook als een actie mislukt'

'Dit is een geweldig resultaat voor iedereen die iets te maken heeft met de club,' aldus Buijs. We hebben bij momenten prima gevoetbald, veel druk gezet en eindelijk twee keer gescoord.'

Hrustic maakte de beslissende treffer. Vlak daarvoor joeg hij nog een bal in de tweede ring waardoor het publiek ging fluiten. 'Ik wil echt een beroep op de fans om dit tijdens de wedstrijd niet te doen,' reageert Buijs. 'Die jongen doet er alles voor, werkt keihard. Scoort drie keer in zes duels voor ons. Hij is geen type spelers die tackelt zoals Zeefuik, maar hij heeft andere kwaliteiten. Doe het desnoods na afloop, maar tijdens het duel verdienen als onze spelers steun.'

Zelf maakt de Australiër zich niet al te druk over de reactie van het publiek. 'In het veld ben ik er niet mee bezig, maar het is natuurlijk niet leuk. Ik geef 100% voor de club, dan hoor je natuurlijk niet graag gefluit. Bij Ronaldo lukt ook niet alles, die blijft ook proberen.'

Hrustic kon aan de andere kant ook wel begrip opbrengen voor de negatieve reacties van het publiek. 'Mensen betalen om een overwinning te zien van FC Groningen en goed spel. Ik ben nu eenmmaal een speler die veel risico neemt in het spel, ook weleens onnodig de bal kwijtraakt. Aan de andere kant heb ik nu drie doelpunten gemaakt in zes duels. En voor de derde keer in het HCM-stadion tegen PEC Zwolle. Deze tegenstander ligt mij wel,' lacht de aanvallende middenvelder.

Doelman Sergio Padt had op een schot van Hamer na weinig tot niets te doen. 'Ik was vanavond zeker geen hoofdrolspeler haha,' zegt Padt. 'Hamer schoot verrassend vanuit de tweede lijn, ik kreeg er nog net een handje tegenaan. Ik ben trots op het team, wat we hebben laten zien. Deze punten waren broodnodig. We gaan nu een lastig programma tegemoet, dit is een steuntje in de rug.'

Aanvoerder Mike te Wierik maakte een compliment aan zijn ploeg. 'We hebben op momenten collectief druk gezet en dat ging goed. Achterin hebben we het dicht gehouden, lekker om de nul te houden.'

Te Wierik had het fluitconcert richting Hrustic niet gehoord. 'Maar het is niet goed natuurlijk. Hij maakt weleens de verkeerde keuze, maar maakt ook onze 2-0. Dat moeten we niet vergeten. Nu gaan we toch met een ander gevoel richting PSV aanstaande woensdag. Zij spelen morgen tegen Ajax een topwedstrijd. Wij gaan proberen daar te stunten.'

