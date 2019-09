Babynieuws: uitgezette oesters in Noordzee hebben nakomelingen

Het is voor het eerst in de geschiedenis van de uitgezette oesters in de Noordzee dat er nakomelingen zijn aangetroffen.

De vier in de Noordzee geboren baby-oesters zijn eerder deze maand ontdekt tijdens een duikexpeditie van Stichting Duik de Noordzee Schoon.

Bestcasescenario

Dat zei Stephanie Verbeek, hoofd van de unit oceanen van het WNF, zondag in het NPO Radio 1-programma Vroege Vogels. 'Het is een bestcasescenario, want het betekent dat de oesterbank zich op natuurlijke wijze kan uitbreiden', aldus Verbeek.

Platte oesterbanken kwamen vroeger op grote schaal voor in de Noordzee. Deze schelpdierbanken zijn bijna allemaal verdwenen door overbevissing, ziektes en koude winters. Om het herstel van de platte oester in de Noordzee mogelijk te maken, heeft het WNF in mei vorig jaar bij de Borkumse Stenen zo'n tachtigduizend oesters geplaatst.

Hotspots

'Oesterbanken zijn ware hotspots van biodiversiteit. Ze bieden een harde bodem, waar van alles op en om groeit, zoals lipvissen, kreeften, Noordzeekrabben en zachte koralen. De hogere biodiversiteit kan oplopen tot wel 60 procent vergeleken met de omringende zandbodems. Daarnaast hebben ze een kraamkamerfunctie voor verschillende soorten, waaronder ook haaien en roggen. Ze zijn dus letterlijk de basis voor een gezonde Noordzee', aldus Verbeek.

