Kerkgangers Pepergasthuis vrezen verkoop: 'Het zou een ramp zijn'

Koorlid Nelleke van Vliet is een van de kerkgangers die zich ernstig zorgen maakt. 'Dit is een gemeenschap die me heel dierbaar is', vertelt ze. 'Voor de hele gemeenschap is deze kerk een soort thuis geworden. Er hangt een doek waar alle namen van gedoopten en gezegenden op staan. Ook hangt er een doek waar alle overledenen op staan.'

Volgens het koorlid zijn er ongeveer vierhonderd mensen die aangesloten zijn bij de gebruikers van de kerk: de Oecumenische Vieringen Groningen.

De Oecumenische Vieringen Groningen is een christelijke geloofsgemeenschap die niet katholiek maar ook niet protestants is. Elke zondagmorgen komen ze bijeen in de kerk van het Pepergasthuis. De gemeenschap heeft zich verenigd in een stichting die 28 jaar bestaat. De buitenkant van de kerk gezien vanaf de Peperstraat (Foto: Martijn Klungel/RTV Noord)



Ook kerkganger Henk Bodewitz heeft het nieuws meegekregen en is sinds de oprichting betrokken bij de gemeenschap. 'Het is een ramp, een schande, zondemeer', is de reactie van de kerkganger.

'Voor mij is dit mijn huis. Het zou een ramp zijn als dit 'huis' zou verdwijnen. Natuurlijk is er voor alles een oplossing, maar deze gemeenschap mag niet verdwijnen', zo vertelt hij.

Het koorlid is bang dat de kerk in de toekomst een andere functie krijgt. 'Er gaan geruchten dat de toekomstige eigenaar hier wil gaan wonen en dan moeten wij weg', zo vertelt ze. Ze zijn al druk aan het inventariseren wat ze gaan doen als ze uiteindelijk toch geen gebruik meer kunnen maken van het kerkje.

'We hopen dat we ergens anders een plek kunnen vinden. Als we nergens meer terecht kunnen, dan verliezen mensen hun baan hier. De dirigent, pianist en de theologisch medewerker heb je dan niet meer nodig', vertelt Van Vliet.

We zijn er niet voor de eeuwigheid, maar we zijn er voor nu Henk Bodewitz-kerkganger

Ook Bodewitz denkt er al over na: ''Het zou hartstikke lastig zijn om een andere plek te vinden en misschien mislukt het wel en gaat de gemeenschap daarmee verloren.' Toch is hij redelijk nuchter: 'Het bloeit hier nu al meer dan 25 jaar lang, nou dat is toch prachtig? We zijn er niet voor de eeuwigheid, maar we zijn er voor nu', aldus de kerkganger.

