Vernielingen in Finsterwolde: 'Een best pak rammel, dat verdienen ze'

Ruiten van auto's, woningen, een kapsalon en de plaatselijke snackbar moesten het ontgelden.

Spoor van vernielingen

Akkie van der Paard van de snackbar is 'verschrikkelijk boos'. 'Ze hebben van andermans spullen af te blijven. Laat ze gewoon op de fiets naar huis gaan 's nachts en niet alles vernielen', zegt ze.

Volgens Van der Paard hebben de daders een spoor van vernielingen door het dorp getrokken. 'Vanaf het begin van het dorp tot aan het eind richting Oostwold.'

Tuig

Van der Paard: 'Ik doe 's ochtends altijd eerst een rondje, maar toen stond ik dus met mijn blote voeten in het glas. En toen zag ik het gat in het raam. Het is een best gat. En het is echt heel dik glas.'

'Stelletje tuig. Maar 't zal wel bij de tijd horen, ik weet niet wat het is. Ik wil ze eigenlijk wel onder vier ogen spreken. Als ik vroeger zoiets had gedaan toen ik zo jong was, moest ik bij mijn vader over de knie en dan kon ik veertien dagen niet zitten', aldus de snackbarhouder.

'Ze verdienen een best pak rammel'

'Dat moeten zij ook een keer hebben, een best pak rammel. Tegenwoordig mag dat niet meer, maar eigenlijk vind ik dat dat wel weer een keer mag.'



Van der Paard heeft aangifte gedaan. De politie is niet bereikbaar voor commentaar.