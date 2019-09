'De Bijzondere Eredivisie is voor iedereen'

De Bijzondere Eredivisie is een nieuwe competitie, op initiatief van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK), bedoeld voor voetballers tussen de tien en achttien jaar met een verstandelijke of lichamelijke beperking. Doel is te laten zien dat het ook mogelijk is om op hoog niveau te spelen als je een beperking hebt.

Voor iedereen

Aan de competitie doen tien profclubs mee; het verschil tussen de teams blijkt tijdens de eerste speelronde in Heerenveen groot. Leider Onno Kukler: 'Wij hebben bewust een laag niveau om te laten zien dat G-voetbal voor iedereen is. Er zijn ook teams die hebben twee of drie wat betere spelers, dat merk je direct. Wij hebben een mix van allerlei beperkingen.'

Heerenveen was iets te sterk (Foto: Eva Hulscher)



FC Groningen verliest beide wedstrijden. Heerenveen is echt te sterk, en tegen Emmen zijn er kansen genoeg, maar de bal gaat er maar niet in. De 17-jarige speler Aike Medendorp relativeert de verloren potjes: 'Jammer, maar we hebben nog een paar kansen. Volgende keer als we bij elkaar komen hebben we opnieuw kans om te winnen.'

Spelersbus



De competitie is anders van opzet dan de reguliere eredivisie. De kinderen spelen meerdere wedstrijden op een dag, zodat ze er wat meer aan hebben. Kukler: 'We zijn met de spelersbus van FC Groningen gekomen, dat was sowieso al een feestje.'

FC Groningen speelt op 20 oktober de volgende ronde. De verrichtingen van alle teams zijn vanaf 28 november ook te zien op in een zesdelige serie op NPO 1.

