Wereldtitel voor Mollema bij Mixed Relay

De Nederlandse mannen, met naast Mollema ook Jos van Emden en Koen Bouwman, waren na hun tijdrit over 14 kilometer twintig seconden sneller dan de concurrentie. Daarna was het de beurt aan de drie vrouwen.

Vrouwen

Lucinda Brand, Amy Pieters en Riejanne Markus consolideerden de voorsprong. Duitsland finishte als tweede met een achterstand van 22 seconden. Groot-Brittannië werd derde op 51 seconden.

Goede samenwerking

'Deze titel is geweldig. Het was best lastig op dit parcours, maar we hebben met z'n drieën heel goed samengewerkt. En de vrouwen deden ook heel goed werk. Het is trouwens wel wat gek dat je als je over de finish komt, moet wachten of je wel of niet gewonnen hebt', aldus Mollema kort na de race.