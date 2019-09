Door de mand: Kees Vlietstra kijkt rugby

Het WK Rugby is deze week begonnen. In Japan spelen de beste landen van de wereld tegen elkaar. Over zes (!) weken is de winnaar bekend.

Vanochtend genoten van Ierland tegen Schotland. Gister van Frankrijk-Argentinië. Fantastische sport. Heb vorig jaar een wedstrijd van mijn neefje Gijs gezien. Gijs speelt rugby in Havelte voor The Big Stones (zal wel een link zijn naar de Drentse hunebedden).

Op sportpark de Esserberg was neefje Big Stone Gijs te zwaar voor een speler van Rugby Club Groningen (zal wel een link zijn naar rugby in Groningen).

De scrumhalf van de Groningers lag na een tackle van hunebed Gijs in de kreukels. Wedstrijd gestaakt. De ongelukkige werd met een ambulance van het kunstgras gereden. De beide ploegen vormden een erehaag voor de ambulance. Het respect spatte eraf. 'Football is a gentleman's game played by hooligans, and rugby is a hooligans' game played by gentlemen.'

Bij rugby mag je de bal niet naar voren gooien. Om terrein te winnen moet je dus lopen met de bal. Schoppen mag ook. Tegen de bal. Niet tegen de tegenstanders. Voor de rest mag alles.

Dat achteruit gooien om vooruit te komen is een metafoor voor het leven. Soms moet je een stapje achteruit doen om twee stappen vooruit te komen. Rugby staat voor mij ook synoniem voor fileparkeren. Voor- en achteruit steken voor een parkeerplekje. Gedraai in de scrum. Tijdens Ierland-Schotland, Ierland was superieur, dwaalden mijn gedachten af.

Met een 'Niks meer aan doen' maakte ik een einde aan de martelgang van Jackson. Die sputterde eerst nog wat tegen. 'Ja maar, dat ding staat nog half op de weg.'

Ik trok de handrem aan en stapte de auto uit. 'Je kan me wat Jackson. Dat achteruit inparkeren van jou gaat net zoals je danst, jij gabbertje met je Australian trainingspak. Heel veel bewegingen op de plaats maar je komt geen meter vooruit. Die auto staat prima. Kom, we gaan bier drinken.'

Het was een vrijdagavond in 1997. Ik was trainer van korfbalvereniging Asko in Assen. Mooie en gezellige club. Na afloop van de training was het de gewoonte om samen met assistent trainer Rooie Harry het leven grondig te evalueren. Nogmaals, Asko was een gezellige vereniging, ik mocht dan ook niet meer naar Groningen rijden.

Jackson speelde in Asko A1 en had die week net zijn rijbewijs gehaald. Hij wilde me wel naar Stad brengen. In mijn auto. Tot aan het Julianaplein ging het prima. Jackson keek bij elke handeling keurig in mijn spiegels.

'Weet je wat Jackson, we gaan nog even in het stadje kijken. Kan jij ook een borreltje drinken en breng ik je morgen weer naar Assen.' Jackson knikte. Ik Tomtomde hem naar de Raamstraat achter het Zuiderdiep. 'Zet hem hier maar ergens neer.'

Na een kort nachtje slaap liepen we de volgende ochtend met een punthoofd de Raamstraat in. Auto ophalen. Ik vloekte. Er stond een file. Een hoop getoeter. Er reden auto's over de stoep. Omdat mijn, door Jackson ingeparkeerde, auto de rijbaan blokkeerde. Ik keek Jackson woedend aan. Die keek glimlachend terug. 'Moest van jou. Niks meer aan doen zei je.'

Een herinnering in een herinnering. Gespeeld boos dacht ik terug aan mijn eigen file parkeren geschiedenis. Beheerste dat totaal niet. Achteruit rijden was een crime. In de week dat ik eindelijk na vijf keer afrijden mijn rijbewijs had gehaald moest ik voor mijn allereerste werkopdracht op zaterdagochtend naar Schoonoord. Hunebed Drenthe. Clinic geven bij korfbalvereniging S.D.O. (Samenspel Door Oefenen, bij korfbal mag je juist niet met de bal lopen. Wel weer vooruit gooien).

Aarzelend reed ik Schoonoord binnen. Sportpark bordjes volgend. Shit. Afslag gemist. Langzaam remde ik af. Klaar om te keren op de weg. De automobilist achter me knipperde met zijn koplampen. Hij drukte op zijn claxon. Hunebed drammer. Onzeker reed ik door. Bang om achteruit te rijden. Komt vanzelf een rotonde prentte ik mezelf in. Het werd een mooi en lang tochtje. Zonder rotondes. Wezuperbrug, Orvelte, Westerbork. In Beilen draaide ik eindelijk van richting op de rotonde naast de A28. De clinic begon een kwartier te laat.

Mooie tijden. Terug naar de onze. Genoeg achteruit gekeken en gereden. Het WK Rugby in Japan duurt nog tot zaterdag 2 november. Eerstkomende wedstrijd: maandag 12.15 uur. Wales-Georgië. Kijken mensen. Kijken.

Dichter bij huis: zondag 29 september 15.00 uur, RC Groningen heren 1 tegen Amsterdam. Of als u liever in Drenthe wilt kijken: zaterdag speelt hunebed Gijs tégen RC Groningen. U bent van harte welkom. Er zijn nog (enkele) kaarten.