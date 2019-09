Harener ouders vrezen verkeerschaos: 'Ik houd mijn hart vast!'

Het verkeer in de Rummerinkhof in Haren (Foto: Eva Hulscher/RTV Noord)

De ouders maken zich grote zorgen over de in hun ogen onvermijdelijke verkeerschaos die ontstaat als de verhuizing van de Brinkschool naar de Rummerinkhof doorgaat. De gemeenteraad hakt daar woensdag een knoop over door.

Zorgen

De huisvesting van basisscholen in Haren houdt de gemoederen al jaren bezig. Scholen groeien uit hun jasje, mede door de komst van de nieuwe wijk Harener Holt met veel jonge gezinnen.



Het is hier één groot verkeersknelpunt iedere ochtend Douwe Zeldenrust - briefschrijver

Voor de Brinkschool was verhuizing naar de Rummerinkhof voorzien, maar door de vele bezwaren die dat opriep werd dat plan eind vorig jaar in de koelkast gezet. De toenmalige Harener gemeenteraad besloot het aan de nieuwe gemeente Groningen over te laten.

Aan de Rummerinkhof is al een basisschool gevestigd: de Peter Petersenschool. Nu al is er sprake van verkeerschaos, schrijven de ongeruste Harenaars. Nog eens vierhonderd leerlingen erbij zou simpelweg niet kunnen. 'Twee scholen van deze omvang, is op deze plek niet realistisch en zal de verkeersveiligheid ernstig benadelen.'

'Eén groot verkeersknelpunt'

Elke ochtend en middag is het een komen en gaan van 'kinderen die zelfstandig fietsen, lopen of steppen, ouders met bakfietsen, ouders die hun fietsende kinderen begeleiden en ouders die hun kinderen lopend of met de auto naar school halen of brengen.' Briefschrijver Douwe Zeldenrust: 'Het is hier één groot verkeersknelpunt iedere ochtend.'

Herinrichting

In het voorstel waar de gemeenteraad woensdag over besluit zijn wel maatregelen opgenomen om het verkeer in goede banen te leiden, zoals eenrichtingsverkeer op een deel van de Rummerinkhof.



Je moet nooit fietsverkeer en autoverkeer met basisscholen in de nabijheid mengen Douwe Zeldenrust - briefschrijver

Het straatje dat de grootste verkeerschaos oplevert wordt een 'fietsstraat'. Dat is een straat die is ingericht als fietspad, maar waarop auto's wel welkom zijn. Volgens de bezorgde ouders schieten ze daar niets mee op. Douwe Zeldenrust: 'Alle deskundigen in den lande zeggen ook: je moet nooit fietsverkeer en autoverkeer met basisscholen in de nabijheid mengen.'

Oplossingen

De briefschrijvers dragen oplossingen aan, zoals het weer in gebruik nemen van het schoolgebouw van de inmiddels gesloten obs De Linde. Ook opperen ze een nieuw schoolgebouw in het stationsgebied te bouwen, omdat daar meer ruimte is.

Als de raad toch akkoord gaat met het voorstel om de Brinkschool toch naast de Peter Petersenschool te vestigen weet Zeldenrust niet of hij zijn kinderen daar nog durft te laten fietsen. 'Ik houd mijn hart vast.'

