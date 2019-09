Basisschoolleerlingen krijgen geldtips van minister Hoekstra

Een minister die 1.98 meter lang is en die ook nog met briefjes geld loop te zwaaien. Voor de kinderen groep 6 van basisschool obs De Sterrensteen was het een bijzondere ochtend. Zij kregen een gastles van minister Wopke Hoekstra over geld.

'Het gebeurt niet iedere dag dat er iemand uit Den Haag deze kant op komt, daar moeten we wel even extra aandacht aan besteden. Vandaar dat we een rode loper hadden. Het is toch wel heel bijzonder om hier de minister te hebben, vijf dagen na Prinsjesdag', zegt Monique Inja, directeur van de basisschool in Stad.

Betrokkenheid

Hoekstra, minister van Financiën, geeft in alle twaalf de provincies een gastles. 'Om zijn betrokkenheid te tonen', zegt Inja. 'Hij heeft ons gevraagd of hij ook hier mocht komen, dat vinden wij natuurlijk heel erg leuk.'

De minister had het ook erg naar zin. En de kinderen wilden dan ook alles over hem weten, ook zijn schoenmaat kwam naar voren. 'Ik heb hele grote voeten, dat komt ook omdat ik heel lang ben. Ik heb maat 47,5.'

Verstandig omgaan met geld

'Voor een minister is een ontvangst als deze goed om mee te maken, want meestal gaat het heel anders. Ik heb wat kunnen vertellen over geld en mijn rol als minister van Financiën, maar natuurlijk ook over het grote belang van op een verstandige manier omgaan met geld', zegt Hoekstra.

Volgens de minister zijn er best veel Nederlanders die moeite hebben om verstandig met geld om te gaan, ook als het economisch goed gaat. 'Het is ontzettend belangrijk dat we ook al bij kinderen uitleggen hoe belangrijk het is om goed met geld om te gaan', aldus Hoekstra.

Jazlyn Zimmerman uit groep 6 heeft door de gastles van de minister geleerd dat je goed en zuinig met je geld moet omgaan. 'Soms wil je wel wat kopen, maar je moet natuurlijk wel geld overhouden.'

Lievelingskleur en lievelingshuisdier

De leukste vragen die de minister kreeg van de kinderen van groep 6 hadden niets met geld te maken. 'Ik denk dat de vragen over mijn lievelingskleur en mijn lievelingshuisdier toch het leukst vond. Het heeft weinig met mijn werk te maken, maar het laat gewoon zien hoe open en ontwapend kinderen zijn, want er is geen enkele journalist die het ooit gevraagd heeft.'