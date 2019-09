Gespannen reizigers: 'Gaat mijn vlucht door of niet?'

'Ik zou vanmiddag vliegen naar Gran Canaria vanaf Eelde, maar nu is alles onduidelijk', zegt Patricia Ipema. De hele ochtend probeert ze al duidelijkheid te krijgen of haar vlucht wel doorgaat.

Tegen elven krijgt ze via de calamiteitenlijn van Neckermann eindelijk contact. 'Vooralsnog gaat mijn vlucht door en kunnen we gewoon vertrekken vanaf Eelde, maar ik moet wel de website goed in de gaten houden.'

Thomas Cook Nederland nog niet failliet

Vannacht werd duidelijk dat reisorganisatie Thomas Cook, waar Neckermann onder valt, al zijn activiteiten stopt vanwege financiële problemen. Maar wat het faillissement van de Britse touroperator betekent voor de Nederlandse tak van het bedrijf is nog niet duidelijk. 'Daar zal nog een beslissing over genomen moeten worden. Dus wij zijn op dit moment nog niet failliet', laat Thomas Cook Nederland weten.



Als het goed is krijgen we vanmiddag weer een update Gerda Klooster - directeur Klooster Reizen

De Nederlandse reisorganisatie adviseert reizigers die vandaag nog op reis gaan de website goed in de gaten te houden. 'Hier zullen wij onze klanten zo goed mogelijk informeren.'

Crisisteam

Reisbureau Klooster Reizen, met vestigingen in Winschoten, Stadskanaal, Delfzijl, Hoogezand en Haren, heeft uit voorzorg al een crisisteam opgetuigd. 'We zijn op dit moment nog in afwachting op berichten van Thomas Cook Nederland. Als het goed is krijgen we vanmiddag weer een update', zegt directeur Gerda Klooster van Klooster Reizen.

Het reisbureau heeft alle klanten gebeld die via Thomas Cook Nederland of Neckermann geboekt. 'Om te laten weten dat wij voor de klanten zorgen door ze zo goed mogelijk op de hoogte te houden. Als vanmiddag duidelijk wordt dat Thomas Cook Nederland ook failliet is dan zullen we zo snel mogelijk klanten moeten omboeken', aldus Gerda Klooster.

Stichting Garantiefonds Reisgelden

Mochten de vluchten toch niet door gaan door een faillissement dan kunnen de reizigers aankloppen Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR), omdat alle reizen van Thomas Cook gedekt zijn door de stichting. Hierdoor ben je als reiziger niet de (aan)betaling of je vakantie kwijt.

Het SGR laat via de website weten dat reizigers eerst contact moeten opnemen met Thomas Cook Nederland, want zij hebben niet alle informatie van de reizigers.

Ruim 10.000 mensen zijn nu op reis via de Nederlandse onderneming. Nog zo'n 50.000 mensen hebben tot het eind van de winter een reis geboekt.

