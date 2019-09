Heur es: Nulviefteg presenteert eerste Groningstalige album

Op zijn dertiende begon hij in Winschoten zijn eerste bandje, Speedo. Daarna speelde Alex Luttjeboer (1966) onder meer in The Wild Bunch, AA and the Doctors en meest recent The Chaplains. Altijd zong hij in het Engels, tot drie jaar geleden.

The Chaplains werd Nulviefteg en inmiddels heeft Luttjeboer meerder Groningstalige hits op zijn naam. Nu verschijnt het debuutalbum Heur es.

Begin dit jaar won Nulviefteg met 't Leed is leden de Bosklopper Bokaal voor het mooiste Groningstalige lied van het jaar. Opmerkelijk voor een band die pas overschakelde van het Engels naar het Gronings.

'We werden uitgedaagd door Eric Bats van het Radio Noord-programma Café Martini', vertelt Luttjeboer. De band was in het programma te gast om de laatste Engelstalige single te presenteren.

'Groningstalig? Nooit bij stilgestaan'

'Groningstalig? Daar hadden we eigenlijk nog nooit bij stilgestaan', blikt gitarist Klaas Post terug. 'Ik zit veertig jaar in de muziek en op de Jazzpolitie na, heb ik alleen dingen in het Engels gedaan.'

Na afloop werd er op de parkeerplaats van Radio Noord nog wat lacherig over gedaan, maar diezelfde avond nog mailde Luttjeboer zijn eerste Groningstalige tekst naar Post. 'Ik vond dat zo sterk dat ik er direct mee aan de slag ben gegaan. Een paar weken later hadden we hem opgenomen. Funky Vouten, onze eerste Groningstalige single.'



Gitarist Klaas Post (Foto: René Walhout/RTV Noord)



'In het Gronings is het meer ik'

'Muzikaal is er niet zoveel verschil tussen The Chaplains en Nulviefteg,' gaat Luttjeboer verder. 'We doen min of meer het zelfde, alleen is het nu Groningstalig. Het verschil zit er vooral in dat ik me in het Gronings beter kan uitdrukken. Op het album komt een lied dat gaat over mijn vader en over mijn zoon. Dat had ik in het Engels niet kunnen doen. In het Gronings is het meer ik.'

'Laten we de mouwen opstropen'

Na het winnen van de Bosklopper Bokaal nam de druk op Nulviefteg toe om een album te maken. 'Mensen begonnen steeds te vragen naar een album', vertelt Post. 'Ik dacht toen: Laten we de mouwen opstropen. Over de eerste vijf liedjes hebben we twee jaar gedaan. De laatste vijf hebben we in een maandje of zeven opgenomen.'

'Wel met ons eigen geluid'

'Het is een beetje een omgevallen platenkast', beschrijft Luttjeboer zijn Groningstalige debuutplaat. 'We hebben een hele brede smaak en daar maken we ook gebruik van. Er zitten funky liedjes in, rhythm-and-blues, rock natuurlijk. Alles wel met ons eigen geluid uiteraard.'

De Engelstede in Engelbert

Heur es van Nulviefteg wordt vrijdag 4 oktober gepresenteerd in De Engelstede in Engelbert. Het album telt tien liedjes. De eerste vijf hits van Nulviefteg en vijf nieuwe liedjes. Zaterdag 5 oktober is Nulviefteg te gast in Café Martini van Eric Bats.

Naast Alex Luttjeboer en Klaas Post bestaat Nulviefteg uit Marten van der Ploeg, Kid van Hees en Remko Wind.

Lees ook:

- Nulviefteg wint Bosklopper Bokaal met 't Leed is leden