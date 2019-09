Bedrijvenvereniging gaat vergaderen over positie Jan Nieboer

Het bestuur van de VVBK en Nieboer hebben besloten de leden de kans te geven zich uit te spreken over zijn aanblijven als voorzitter.

Verdachte

Aanleiding voor de stemming is het feit dat Nieboer vast heeft gezeten in de Penitentiaire Inrichting in Lelystad en officieel nog als verdachte wordt aangemerkt in de zaak van de bedreigingen richting aannemers die betrokken zijn van de bouw van de windparken N33 en Drentse Monden Oostermoer.

'Zuiver houden'

Nieboer heeft het bestuur te kennen gegeven graag aan te blijven als voorzitter, ondanks zijn status als verdachte. Bestuurslid Martin van der Leest zegt dat het bestuur daarom formeel de leden moet vragen om instemming.

'We willen het zuiver houden en leggen de vraag daarom voor aan onze leden', zegt Van der Leest. 'Jan is formeel nog verdachte en hij heeft van zijn advocaat te horen gekregen dat het nog wel een jaar kan duren totdat de inhoudelijke behandeling van de zaak begint. Op moment dat er via onze leden duidelijkheid komt over zijn positie, is het ook duidelijk naar buiten toe.'

Van der Leest zegt dat het bestuur Nieboer een warm hart toedraagt en hoopt verder dat deze zaak zo snel mogelijk uit de wereld is. De leden komen op woensdag 2 oktober bijeen kunnen dan hun stem uitbrengen.

