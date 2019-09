Familiedrama in Winschoten: 'Ze belde 113, maar dat nummer bestaat helemaal niet'

'Dit is een familiedrama, het is echt zo ontzettend zwaar.' Het zijn de woorden van Harm uit Winschoten. Anderhalve week geleden maakte zijn stiefdochter een einde aan haar leven.

Het wrange: de jonge vrouw heeft midden in de nacht nog geprobeerd om hulp te zoeken, maar zij belde naar een verkeerd nummer. Harm: 'Zij heeft drie keer gebeld naar 113, maar dat nummer bestaat helemaal niet. Je moet 0900 0113 bellen om de Zelfmoordpreventielijn te pakken te krijgen. Dat is ons niet verteld.'

Het gezin wil liever niet dat de echte namen van vader en stiefdochter gebruikt worden. Daarvoor is het verlies nog te vers. De gebruikte namen zijn dus fictief.

Familiedrama



Vlak voordat Moniek een einde aan haar leven maakt, zoekt zij hulp. Zij belt drie keer naar 113. Dat is het nummer dat zij en haar ouders van de psycholoog hebben meegekregen. 'Als je aan zelfmoord denkt, kun je daar met onze deskundige vrijwilligers over praten via de telefoon', staat op de site van 113 geschreven.

Moniek krijgt drie keer achter elkaar te horen: 'Momenteel is dit nummer niet bereikbaar, probeer het later nogmaals.' Na de belpogingen stuurt zij een appje naar haar beste vriendin. De letterlijke tekst: 'Dat kutnummer werkt niet'. Haar beste vriendin leest het berichtje de volgende dag om 08.00 uur 's ochtends, maar kan Moniek niet bereiken.

Zij gaat naar de woning. Daar wordt niet open gedaan. De politie komt en trapt de deur in. Moniek heeft een einde aan haar leven gemaakt.

Een andere vriendin tegen RTV Noord: 'Was 113 maar bereikbaar .. Ik zag dit niet aankomen. Ik sprak haar de dag ervoor nog en het ging goed met haar.'

113 onbereikbaar

Dat Moniek hulp heeft gezocht, maar geen gehoor kreeg, zorgt voor verdriet en woede bij Harm. 'Wij hebben altijd tegen haar gezegd dat zij het nummer op de koelkast moest zetten. Als de donkere periode ooit komt, dan heb je sowieso iets om op terug te grijpen.'

Onder het nummer 113 stonden de nummers van haar ouders. Zij zijn die nacht niet gebeld. Harm daarover: 'Dat is verschrikkelijk, maar het is niet zo eenvoudig. Kinderen willen anoniem blijven. Zij willen hun naasten niet bellen als zij zichzelf iets aan willen doen, dat is te pijnlijk voor ze.'

Het is niet de enige tegenslag voor de familie. 'Het is hartstikke zwaar, wij hebben al genoeg om de oren gehad'. Daar wil Harm het graag bij laten. 'Het gaat om onze dochter en de problemen met 113, de rest is op dit moment niet relevant.'

Media-aandacht



Ondertussen is er een facebookpagina aangemaakt met de naam 'Redeenmensenleven' en heeft Harm mails verzonden naar politiek Den Haag en meerdere media.

Op de pagina wordt aandacht gevraagd voor het feit dat 113 géén telefoonnummer is. In de mail: '113 insinueert een lijn voor spoedeisende hulp te zijn (...) Dit is misleidend.' En ook: 'Je zou denken dat het een gratis nummer is. Maar jongeren zonder beltegoed kunnen dit nummer niet bellen.'

Harm over de stichting: 'Ze hebben geen schuld, ze bedoelen het goed. Ik wil daar ook zeker niet tegenaan schoppen. Maar dat nummer moet écht gewijzigd worden. Zorg ervoor dat het een gratis nummer wordt en dat je automatisch naar de Zelfmoordpreventielijn wordt doorgeschakeld als je 113 belt. Als iemand op het randje staat en 113 niet werkt, is dat de druppel.'

Liefst geen aandacht

Het liefst wil het gezin geen publiciteit, maar het móet volgens hen bekend worden dat 113 een niet-bestaand nummer is. Moniek krijgen zij er niet meer terug, maar nieuwe misverstanden met dodelijke afloop kunnen op deze manier voorkomen worden, is de hoop van het gezin.

Reactie 113

113 is om een reactie gevraagd. Een woordvoerder over dit verhaal: 'Ik heb van de zaak gehoord. Het is echt super verdrietig dat dit gebeurd is. Het is begrijpelijk dat er miscommunicatie ontstaat. Wij communiceren 113, omdat de meeste gesprekken via chats op de site verlopen. Het 0900-nummer is het enige dat wij op dat moment konden aanvragen.'

Daar moet volgens de woordvoerder verandering in komen. 'Wij zijn er heel druk mee bezig om het telefoonnummer 113 te krijgen. Er lopen al langer gesprekken met het ministerie van Volksgezondheid, maar het ligt op dit moment bij de politiek. Wij hopen voor het einde van dit jaar meer te weten.'

Mocht dat niet lukken, dan denkt de stichting aan twee andere oplossingen: 'Wij hopen dat er een bandje afgespeeld kan worden als je 113 belt waarin wordt verteld dat je moet bellen naar 0900-0113. Wat ook een oplossing is, is dat het een 0800-nummer wordt. Dan kunnen mensen ons altijd gratis bereiken.'



Verantwoording

Dit verhaal is gebaseerd op gesprekken met familie en vrienden. RTV Noord heeft ervoor gekozen om niet alle details van de privésituatie te openbaren, uit respect voor de familie. De echte namen zijn bij de redactie bekend.

Heb jij zelf hulp nodig? Dan kun je contact opnemen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 0900 0113 (24/7 bereikbaar) en 113.nl.