Dubbel jubileum: 90 jaar worden en tachtig jaar lid bij GVAV

Taart, koffie en koek staan op tafel. In de woonkamer zit een delegatie van de club waar hij sinds zijn tiende lid is.

'Ik heb er een prachtige jeugd gehad en kan me heel veel jeugdleiders nog goed herinneren', zegt Ludolphy.

Per briefkaart opgeroepen

'Kennelijk had ik wel wat talent, want toen ik 16 was ben ik er in 1946 per briefkaart op geattendeerd dat ik was opgesteld in het eerste elftal, om mee te gaan naar Dokkum. Dat was tegen een combinatie van Friese tweedeklassers.'

Bij vader op de fiets

'Ik vertrouwde het niet, maar mijn vader heeft mij toch achter op de fiets naar het vertrekpunt op de Grote Markt gebracht. En het bleek toch waar te zijn. Ik mocht mee en ik werd ook verondersteld te voetballen.'

'Ik maakte zelfs een doelpunt, we wonnen met 2-1. Maar ik was veel te nerveus. Ik moest spelen met spelers die ik wekelijks toejuichte, dat waren mijn coryfeeën. Mijn probleem was: moest ik jij en jou tegen ze zeggen, of zou ik ze meneer blijven noemen?'