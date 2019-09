Dit zijn de Groningse webwinkels die echt meetellen

Door Loek Mulder

Het vakblad Twinkle voor webwinkeliers maakt jaarlijks een ranglijst, gemeten naar de omzet die de online shops in Nederland boeken met de verkoop van consumentenartikelen. Stijf bovenaan staat Bol.com met een duizelingwekkende omzet van 1,64 miljard euro.

Verder in de top tien usual suspects als Coolblue (1 miljard omzet) Albert Heijn (565 miljoen) en Wehkamp (530 miljoen). In de top van de ranglijst vechten buitenlandse webshops flink mee om de hoogste posities. Ze bezetten vier van de tien plekken: Zalando op vier, Amazon op zes en Mediamarkt en modekoning H&M op respectievelijk negen en tien.

Grote werkgever

Het is even doorscrollen naar de eerste Groningse webwinkel. Dat is op nummer 83 Koopjesdrogisterij.nl van het bedrijf Droginet. De online drogist uit Oude Pekela begon een jaar of tien geleden in een schuurtje in Blijham en verkoopt nu voor 23 miljoen aan shampoos, deodorants, crèmpjes en andere drogisterijspulletjes. Het bedrijf, waar dagelijks zo'n 1.500 pakketten de deur uitgaan, is met 150 werknemers één van de grotere werkgevers in Oost-Groningen.

Kort na de online-drogist vinden we EDC Retail in Veendam, de online shop in erotische artikelen van ondernemer Eric Idema. Hij doet het met 22 miljoen. Inmiddels is EDC door de overname van de online activiteiten van de Duitse erotiekgigant Beate Uhse nog aardig wat plaatsen gestegen.

'We hadden sowieso een behoorlijke groei gepland', zegt Idema. 'Door de overname is dat verder versneld. We liggen op ramkoers.' Idema verwacht voor 2019 een omzetgroei van een miljoen of acht.

Op 96 staat Brandfield. Online en in vier fysieke winkels verkoopt Brandfield horloges, sieraden en tassen. 'Stijlitems' zoals oprichter Sebastian Monteban zijn producten noemt.

Snelle klimmers

Snelle klimmers zijn de online houthandel Gadero van Henk Jan Bijmolt, op plek 129, en Lil.nl, een relatieve nieuwkomer. Lil is een zusterorganisatie van hotels.nl van de Groningse miljonair Kees Eldering. Wat meer oudgedienden in de lijst zijn de online handel in auto-onderdelen Winparts in Winneweer en PlatteTVdiscounter.

Twinkle heeft ook per provincie het webshop-gehalte op een rij gezet. Verreweg de meeste webbedrijven zijn te vinden in Noord-Holland. In die provincie zitten 75 van de 250 bedrijven uit de lijst. Groningen zit met acht webondernemingen in de ranglijst op hetzelfde niveau als Zeeland en Overijssel.

'Groningen heeft echt wel wat e-commerce ondernemers', zegt hoofdredacteur Arjan Oosterhout van Twinkle. Hij noemt ook nog een bedrijf als telefoonabonnementenverkoper Simpel.nl. Dat overigens niet in de lijst is opgenomen omdat het een dienst verkoopt.

Plek op ranglijst Bedrijf Omzet 83 Koopjesdrogisterij € 23 miljoen 88 EDC Internet € 22 miljoen 96 Brandfield € 21 miljoen 115 Winparts € 17,5 miljoen 129 Gadero € 15 miljoen 176 Platte TV Discounter € 11 miljoen 185 Toolmax € 10 miljoen 214 LiL.nl € 8 miljoen

Student-ondernemers

Volgens Oosterhout stimuleert de aanwezigheid van de universiteit de opzet van webwinkels. Hij noemt Henk Jan Bijmolt van Gadero en Brandfield-oprichter Sebsatian Monteban als voorbeeld van studenten die tijdens of na hun studie in Groningen een webwinkel zijn begonnen.

Het online-karakter van Drenthe en Friesland houdt niet over. Schoenenverkopers Scapino en Ziengs vertegenwoordigen Drenthe. Friesland heeft ook twee webwinkels in de lijst: Bagageonline en Body & Fit.

Opvallend is dat het blad Twinkle Frank.nl niet in de lijst heeft opgenomen. Volgens hoofdredacteur Oosterhout komt dat doordat de samenstellers ervan uit zijn gegaan dat Frank meer op de zakelijke markt actief is.