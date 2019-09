Toekomst stichting OPOS duidelijk; scholen splitsen zich af

De zes openbare basisscholen van de vorig jaar in opspraak geraakte scholenstichting OPOS kiezen voor een ander bestuur. Per 1 januari 2020 sluiten de scholen zich aan bij andere stichtingen en houdt OPOS op te bestaan.

Volgens interim-bestuurder Jan Paul ten Brink kent de overdracht van de scholen 'geen negatieve gevolgen voor scholen, leerlingen en personeel.'

De scholen in Harkstede, Kolham en Slochteren worden onderdeel van Stichting Ultiem in Hoogezand. De scholen in Siddeburen en Schildwolde vallen straks onder Scholengroep OPRON in Veendam. De Meeroevers in Meerstad wordt onderdeel van VCOG.

Bestuurscrisis

Scholenstichting OPOS ging begin dit jaar gebukt onder een maandenlange bestuurscrisis. Volgens Ten Brink verdween 'de brandstof uit het conflict' toen begin maart de Raad van Toezicht terugtrad. Sindsdien 'beginnen de verhoudingen weer te normaliseren'.

De scholenstichting in Midden-Groningen acht zichzelf 'te klein en te kwetsbaar' om zelfstandig te blijven bestaan. De schoolbesturen kregen van de interim-bestuurders vervolgens zelf de keuze tussen OPRON of Ultiem.

Alleen samenwerkingsschool Meeroevers in Meerstad kreeg de vrije keus voor een scholengemeenschap in de stad. Met de keus voor de Vereniging voor Christelijk Onderwijs Groningen (VCOG) kiest de Meeroevers voor bijzonder onderwijs in plaats van openbaar.

Groen licht

Vorige week hebben de besturen van OPRON, VCOG en Ultiem ingestemd met de komst van de scholen. De betrokken Raden van Toezicht en medezeggenschapsraden moeten nog hun oordeel geven over het voorstel. Ten Brink verwacht rond de herfstvakantie groen licht.



Stichting OPOS ging eerder dit jaar maanden gebukt onder een slepende bestuurscrisis. Die begon vorig jaar toen de bestuurder één van haar basisschooldirecteuren schorste. In de weken erop escaleerde het conflict en zegden meerdere basisscholen het vertrouwen in haar op. Stichting OPOS ging eerder dit jaar maanden gebukt onder een slepende bestuurscrisis. Die begon vorig jaar toen de bestuurder één van haar basisschooldirecteuren schorste. In de weken erop escaleerde het conflict en zegden meerdere basisscholen het vertrouwen in haar op. Ook stapte een basisschooldirecteur op. Uiteindelijk stapte de bestuurder op. Een nieuw ingevlogen interimbestuurder vertrok na drie dagen, toen bleek dat het werk onverenigbaar was met een andere functie in het onderwijs. Uiteindelijk maakte interim-bestuurder Jan Paul ten Brink de nieuwe toekomstplannen.



Lees ook:



- Steun voor toekomstplannen OPOS na basisscholenconflict

- Geschorste directeur in basisscholenconflict keert terug, stichting OPOS houdt op te bestaan