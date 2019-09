Frans Louwes wint de Buur Award 2019: 'Hij heeft het echt verdiend'

'Deze buurman staat altijd klaar om te helpen. Of het nou is om een bezoekje te brengen aan een zieke of om te bemiddelen bij een ruzie, hij staat altijd voor iedereen klaar', schreef Corrie Koetje die haar buurman Frans Louwes nomineerde.

En nu heeft haar buurman de Buur Award 2019 in provincie Groningen gewonnen. 'Hij heeft het echt verdiend. Vanaf het begin is hij al een schat en dat mag ik zeggen. Hij ziet alles en weet ook alles. Vaak loopt hij met een bloemetje door de straat en dan denk ik: wat gaat hij nu weer doen? Maar dan is er iemand ziek geweest', zegt Corrie Koetje.

Ontroerd en verrast

Zelf is Louwes helemaal verrast en ontroerd dat hij de award heeft gewonnen. 'Dit is mijn straat, de Tormentilstraat, en ik woon er al jaren. We zijn een hechte buurt. Ik sta altijd klaar voor een ander en het maakt niet wat voor tijdstip het is', zegt Frank Louwes.

De moeder van Louwes is super trots. 'Ik voed hem gewoon op zoals het hoort. En wij staan altijd voor iedereen klaar en er kan altijd bij ons gegeten worden. Ik vind het geweldig dat hij die prijs heeft gewonnen.'

Meer dan 300 nominaties

De buurtapp Nextdoor ontving de afgelopen weken meer dan 300 nominaties voor de Gouden Buur Award 2019, waarmee buren in het zonnetje worden gezet die veel betekenen voor een buurt. De buurtapp wil hiermee buurtbewoners inspireren en bijdragen aan het bouwen van betere buurten.

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat de buurtapp Nextdoor de Gouden Buur Award organiseert.

In 2017 ontving Marieke Timmer de award in Groningen. Met initiatieven als 'Lopen Vuurtje', 'Plantsoenkokkies', 'Plafondwandelingen', 'Eten bij de Buren', 'Het Power Flower Buurtgroepje' en de 'Werkgroep Aardbevingsschade', zorgt Marieke echt voor verbinding in de buurt.

De award wordt in aanloop naar burendag op 28 september aan de gouden buur in iedere provincie uitgereikt.

Lees ook:

- Marieke Timmer is de Gouden Buur van Groningen