IT'er in Tiny House on Wheels langs opdrachtgevers

Van Werven reist het hele land door om IT-klussen te doen. 'Ik zit vaak lang in de auto. Dat is zonde van de tijd. Daarom heb ik dit bedacht. Wonen en werken dicht bij mijn opdrachtgevers.'

Maanden werk

Een DAF uit 2007, gekocht in Frankrijk, wordt het onderkomen van Van Werven. Al maanden is de IT-specialist bezig om de twaalf jaar oude vrachtwagen om te bouwen.

De wanden, het plafond en de vloer van de laadruimte zijn geïsoleerd, de natte ruimte met douche en toilet krijgt vorm en de plek waar het keukenblok komt te staan is uitgemeten. Het daglicht komt door ramen die in het dak zijn gemonteerd.

Ik kan straks op de fiets naar mijn werk Gert van Werven

Zelfvoorzienend

Ruim acht meter lang en twee meter en vijfenzeventig centimeter hoog is de laadruimte. Niet groot zou je denken, maar de rondleiding die Van Werven geeft, duurt best lang. Dat komt door het enthousiasme van de IT'er. Alles heeft 'ie zelf bedacht en ook de verbouwing doet hij helemaal zelf.

Onder de vloer van de laadruimte zitten watertanks, genoeg voor vijfhonderd liter. De vrachtwagen heeft zijn eigen waterzuiveringsinstallatie. Op het dak liggen zonnepanelen en aan weerszijden van de laadruimte zitten zonnecollectoren. Van Werven heeft aan alles gedacht om straks volledig zelfvoorzienend te zijn.

Fiets en Smart

De vrachtwagen wordt straks geparkeerd op camperplaatsen in de buurt van zijn opdrachtgevers. 'Dan kan ik op de fiets naar mijn werk', zegt Van Werven. Achter in de laadruimte is ruimte voor een Smart, die via de laadklep naar binnen kan worden gerold.

De verbouwing van de DAF gebeurt naast het gewone werk van Van Werven. 'In probeer elk half uurtje wat ik over heb er in te steken. Er is nog een hoop te doen, maar ik hoop volgend voorjaar op pad te kunnen.'