'Horeca heeft lachgas tijdens de Rodermarkt in de ban gedaan'

'Ik wil dan ook mijn waardering uitspreken dat de Jaarbeurs, Volksvermaken en Roner horeca het lachgas in de ban hebben gedaan', zegt hij tegen RTV Drenthe.

Eén dissonant

Ondanks dat veel horecagelegenheden gehoor gaven aan de oproep van Smid, was er zaterdagnacht nog wel één verkooppunt met lachgas actief. 'Maar na indringende gesprekken heeft de betrokkene eieren gekozen voor zijn geld en was er geen handel meer', aldus Smid.

Wat zijn de gevolgen van lachgas?

Lachgas kan leiden tot zuurstoftekort in de hersenen. Daarbij kun je concentratiestoornissen of hoofdpijn krijgen, duizelig worden en je evenwicht verliezen. Ook verwardheid, misselijkheid, last hebben van gevoelloosheid of tintelingen en flauwvallen zijn risico's als je lachgas inademt.

De verkoop van lachgas in combinatie met een ballon om het gas in te ademen, was tot 1 april 2016 illegaal. Door een besluit van het Europese Hof valt lachgas sinds juli 2016 onder de Warenwet en is verkoop, handel, bezit en gebruik van lachgas op dit moment niet strafbaar.

Lachgaswetgeving

Smid vindt dat er een wet moet komen met betrekking tot de handel in en het gebruik van lachgas. 'Het zou een goede zaak zijn om lachgas weer onder de Geneesmiddelenwet te laten vallen. Dat geeft meer handvatten om het aan te pakken.'

