Onzekerheid op Groningen Airport Eelde: 'Het is best wel een ding'

Een deel van de reizigers is opgelucht, aangezien ze hun vakantie niet via de Britse touroperator hebben geboekt, maar de reizigers die wel via Thomas Cook op vakantie gaan, wachten af hoe hun reis gaat verlopen.

Gran Canaria

'Ik vind het best wel spannend', zegt Karin Nieman uit Groningen. Zij vertrekt deze dag voor acht dagen naar Gran Canaria. 'We komen er denk ik wel in. Gisteravond hoorde ik het nieuws dat Thomas Cook failliet was.

'Mijn man heeft Neckermann (dochterorganisatie van Thomas Cook, red.) gebeld en gevraagd hoe de situatie was. Gelukkig konden we gaan vliegen.'

We kunnen gaan, dus we hebben geen stress en gaan lekker genieten van de zon Kristel Witkam - reist naar Gran Canaria

Voor Kristel Witkam uit Zuidbroek was dat signaal voor haar geruststellend genoeg. 'Het is nu zeker dat we op vakantie gaan, maar het was wel onzeker. Vandaag las ik het nieuws en toen heb ik het reisbrueau gebeld. Maar we kunnen gaan, dus we hebben geen stress en gaan lekker genieten van de zon.'

Nieman is meer gespannen over de sitautie, ondanks het goede bericht van Neckermann. 'Ik ben best wel een beetje zenuwachtig en nerveus over de reis. Gaat het goed, gaat het niet goed? Het is best wel een beetje een ding.'

