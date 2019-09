Voorstanders rondweg Winsum laten van zich horen

Nog tot en met woensdag kunnen mensen bezwaar maken en een zienswijze indienen tegen het nieuwe bestemmingsplan. Als het plan wordt goedgekeurd, kan de nieuwe rondweg er komen. De gemeente wil de weg aanleggen om ervoor te zorgen dat er minder (vracht)verkeer door het centrum van het dorp rijdt.

'Het is nu of nooit!'

Dat is ook een wens van een groep inwoners. Het doortrekken van de Onderdendamsterweg naar de provinciale weg N361 moet doorgaan volgens hen. Tweehonderd voorstander besloten daarom een positieve zienswijze te schrijven.

We willen dat de rondweg er nu komt Wian Bulthuis - voorstander rondweg

'Het gebeurt niet zo vaak dat mensen een positieve zienswijze indienen bij de gemeente. We willen dat de rondweg er nu komt. De route over de Onderdendamsterweg is voor kinderen en ouders nu een hachelijke onderneming', zegt Wian Bulthuis, één van de leden van de Belangengroep 'Kortsluiting Winsum JA'.

De zienswijzen zijn maandag overhandigt aan wethouder Eltjo Dijkhuis.

Verdeelde meningen in het dorp

De weg is al langere tijd onderwerp van discussie. Er is namelijk ook een groep inwoners tégen de komst. Een aantal bewoners van de Freesialaan, de Tageteshof en De Brake II vindt het huidige plan goed, omdat de nieuwe weg nabij de huizen komt te liggen. Zij vinden dat de weg verder van de buurt af moet worden aangelegd.

Ze voeren op dit moment een juridische strijd tegen de rondweg en zijn bereid wederom tot aan de Raad van State te procederen. Een eerdere gang naar het hoogste bestuursorgaan van Nederland zorgde ervoor dat hetzelfde bestemmingsplan vorig jaar werden ingetrokken, omdat het niet aan de wettelijke eisen voldeed. Nu is het plan aangepast en kan er opnieuw bezwaar worden gemaakt.

College vindt andere route geen optie

Onlangs liet het college in een memo aan de raad al weten door te willen gaan met de huidige route van de rondweg. Er is al grond aangekocht. Door de gemeente is al 800.000 euro besteed aan voorbereidingskosten.

Als de weg er pas na 2022 komt dan dreigt de gemeente 5,7 miljoen euro aan subsidie mis te lopen. Een ander tracé is duurder volgens hen en zal er niet voor zorgen dat automobilisten de nieuwe route kiezen.

Doorpakken

Bulthuis hoopt dat er snel vorderingen gemaakt kunnen worden met de rondweg. 'Uiteraard snappen we de bezwaren van de omwonenden van de nieuwe weg. Maar we proberen ook om hen te denken. Zo vinden we dat er op de nieuwe weg niet 60, maar 50 kilometer per uur gereden mag worden. We hopen dat de nieuwe gemeenteraad ook voor de nieuwe rondweg stemt', zegt Bulthuis.

In november vergadert de raad weer over de rondweg.