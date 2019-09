Knoalster raad staat stil bij tragische ongelukken: 'Dit hakt er stevig in'

Burgemeester Froukje de Jonge (CDA) begint de vergadering met een herinnering aan de omgekomen slachtoffers van de twee auto-ongelukken aan de HJ Kniggestraat en de Drentse Mondenweg.

Bij het ongeluk aan de H.J. Kniggestraat kwamen twee mannen, voetballers van vv Buinen om het leven. Ook raakten twee mannen ernstig gewond. Bij het ongeluk op de Drentse Mondenweg lieten twee mannen het leven.

Dit is ons niet in de koude kleren gaan zitten Froukje de Jonge - burgemeester Stadskanaal

'Dit zijn twee heel verdrietige zaken', zegt De Jonge 'De afgelopen tweeënhalve week zijn we getroffen in onze regio.' De vier waren leerlingen van het Noorderpoortcollege in Stadskanaal.

'Dit is ons niet in de koude kleren gaan zitten. We proberen zo goed mogelijk te zorgen door om nabestaanden heen te gaan staan. Dit hakt er stevig in.'

De Jonge staat ook stil bij het overlijden van Luc Drenthe op 15 juli jongstleden.

Stilstaan bij Luc Drenthe

'Hoewel het ongebruikelijk is, wil ik ook daar even bij stilstaan', vervolgt ze. 'Het is een heel speciale man. Hij was de nestor in de Groninger journalistiek. Gedreven, altijd op zoek naar nieuws, met een speciale belangstelling voor onze gemeente en Westerwolde.'

'Zijn hoge leeftijd belette hem niet overal naartoe te gaan', benadrukt De Jonge. 'Vlak na mijn komst maakte ik kennis met Luc. Het was een speciale man, waar maak je dit nog mee?'

'Wat mij het meest bijblijft, is de enorme broze hand die hij gaf, maar daarnaast ook de man op leeftijd die nog zoveel energie uitstraalde. Ik vond dat iets heel bijzonders. Ik mis hem nu al.'

