'Regionale Energiestrategie dreigt tweede Akkoord van Westerlee te worden'

Doen ze dat niet, dan bestaat de kans dat er geen goed Groninger bod op tafel komt te liggen en het Rijk uiteindelijk bepaalt waar windmolens en zonneparken in de provincie komen.

Die angst hebben de fracties van GemeenteBelangen en D66 in Stadskanaal.

Afspraken

De Regionale Energiestrategie is een uitvloeisel van het landelijk klimaatakkoord. In Groningen hebben twaalf gemeenten, de provincie en de twee waterschappen afgesproken om 49 procent CO2-reductie af te dwingen in 2030.

'Maar als we niet goed samenwerken, dreigt het een tweede Akkoord van Westerlee te worden', zegt GemeenteBelangen-voorman Erik Bieze. 'In deze regio hebben we te maken met bestuurlijk onvermogen om samen te werken. Als we dit soort grote problemen met elkaar moeten oplossen, dan moeten je wel over je schaduw heen stappen.'

Bieze, en collega-raadslid Pals zijn onlangs geschrokken tijdens een bijeenkomst in Scheemda, waar raadsleden van verschillende Oost-Groninger gemeenten zich lieten bijpraten over de Regionale Energiestrategie.

Volgens Pals verliep die avond als een Poolse Landdag.

Leren luisteren

'Het was een beschamende vertoning voor voor de lokale bestuurders van onze gemeenten. Ik stoor me daar mateloos aan, want als raadslid moet je ook leren luisteren en leren aannemen.'

Pals is bang wanneer die houding in Oost-Groningen niet verandert, er niets wordt gerealiseerd.

'Men knokt elkaar de tent uit, zeker als het op issues zoals zonnepanelen, windmolens en biovergisters aankomt. Het wordt dan bijna oorlog. Dan vinden er weer zulke tegenstellingen tussen gemeenten plaats dat ik het heel somber inzie.'

De deelnemers aan de Regionale Energiestrategie worden geacht om in juni volgend jaar een concept-akkoord te hebben, en een jaar later moet dat een definitief akkoord zijn.