Loppersum: 'Versterking loopt enorm achter; in- en intriest voor bewoners'

Het college van Loppersum is gefrustreerd dat de nieuwe versterkingsaanpak van huizen in het bevingsgebied vertraging heeft opgelopen. Inspecties en versterking komen maar niet van de grond.

Afgelopen voorjaar hebben gemeenten lokale versterkingsplannen ingediend bij het Staatstoezicht op de Mijnen. De plannen zijn goedgekeurd, maar de planning bleek veel te rooskleurig.

Uitstel of afstel

Annette Sins uit Loppersum trok maandagavond aan de bel bij de gemeenteraad. Ze heeft een versterkingsadvies voor haar huis gekregen, maar ze wacht nog altijd op een herbeoordeling naar de nieuwste richtlijnen.

'De indruk bij de mensen uit deze groep, batch 1581, is dat we aan het lijntje worden gehouden. Dat er steeds weer een nieuwe NPR-norm komt en dat er uiteindelijk niets gebeurt', zegt Sins.

Geen schot in

Het is volgens VVD-raadslid Bert-Jan Huizing slechts één van de vele verhalen over de problemen rond de versterking. 'We hadden gehoopt dat er schot in de zaak zou komen nu het valt onder het ministerie van Binnenlandse Zaken.'

Plan voor 2020

Loppersum is gevraagd een nieuw versterkingsplan te schrijven met een planning voor 2020. Wethouder Pier Prins zegt hier 'grote moeite' mee te hebben: 'Het plan van dit jaar is nog lang niet uitgevoerd. Het is diepbedroevend dat de versnelling, zoals de minister heeft aangegeven, er nog lang niet is gekomen.'

90 miljoen

CDA-raadslid Arend Laning roept op zoveel mogelijk druk op Den Haag te zetten. 'Dit is een zeer zorgelijke situatie.' Warink (Loppersum Vooruit): 'Het is in- en intriest voor bewoners. Dat terwijl Shell en ExxonMobil 90 miljoen euro krijgen. Kunt u het nog uitleggen?

Lees ook:

- Kees (70) uit Loppersum vecht tegen sloop van zijn huis: 'Dit voelt triest'

- Alles over de aardbevingsproblematiek in onze provincie