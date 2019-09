Oldambt breekt het hoofd over toekomstige bezuinigingen

Krijgen sportclubs in de gemeente Oldambt straks nog subsidie, kun je in de toekomst je leesboeken halen in Nieuwolda en krijgen kinderen in armoede volgend jaar nog een fashioncheque ter waarde van 75 euro?

Het zijn drie van de vele vragen waar politiek Oldambt antwoord op moet geven.

Maandagavond is over oplossingen nagedacht om te komen tot een sluitende begroting. De meest opvallende maatregel: reclameborden op begraafplaatsen. Daarover later meer.

Herstelplan

Er is de afgelopen weken veel gesproken over de slechte financiële situatie van de gemeente Oldambt, die vooral is ontstaan door tekorten in de jeugdzorg en de wet maatschappelijke ondersteuning.

Maandagavond moesten de politieke partijen samen nadenken over oplossingen om tot een sluitende begroting te komen. Het doel: jaarlijks structureel zo'n 3,5 miljoen euro bezuinigen.

Het college heeft de afgelopen zomer nagedacht over een bezuinigingsplan. Of, zoals zij het zelf noemt: een herstelplan. Dat plan lag tijdens de raadsvergadering ter discussie.

Twee keukens

Zie de bezuinigingen in Oldambt als een restaurant met meerdere keukens. In keuken één worden de gerechten van het college bereid om tot een sluitende begroting te komen: het herstelplan.

Mochten de gerechten uit de eerste keuken niet bevallen, dan kun je iets kiezen uit de andere keuken: de alternatieve oplossingen. Beide koks zijn in staat vele gerechten te serveren. Het is aan de gemeenteraad om tot een menu te komen waarmee zij de komende jaren, zonder tekorten, haar tanden in kan zetten.

Oplossingen

Het herstelplan van het college kan in grote lijnen rekenen op steun van een meerderheid van de raad. Maar er zijn wat mitsen en maren.

Het snijden in bibliotheekwerk kwam meerdere keren langs. Daar kan 70.000 euro op bespaard worden, maar dat zou betekenen dat meerdere uitgiftepunten sluiten. Een slecht plan, zeggen onder andere collegepartijen PvdA en de Partij voor het Noorden, maar ook oppositiepartijen CDA en de ChristenUnie zijn openlijk kritisch.

PvdA-voorman Hilbert Flokstra noemt het 'een pijnlijke maatregel die kan leiden tot meer laaggeletterdheid' en CDA'er Tim van Bostelen, zelf inwoner van Nieuwolda, wil graag zijn boeken blijven ophalen in zijn eigen dorp: 'Het bibliotheekwerk moet je behouden.'

Pijnlijke en bijzondere voorstellen

Twee keer werden wenkbrauwen gefronst. De ene keer van schrik, de andere keer om een bijzonder en onverwacht plan.

Fokke Fennema van D66 zorgde voor een lichte schokgolf door de raadszaal. Hij stelt voor om de fashioncheques af te schaffen. Dat zijn cheques ter waarde van 75 euro die kinderen in armoede in de gemeente krijgen, om toch kleding te kunnen kopen die zij leuk vinden.

Dat zei hij met de woorden: 'Ik zie een dubbeling, deze mensen krijgen via andere wegen ook hulp. We moeten allemaal de lasten dragen, ook die schoudertjes zouden hier een bijdrage aan kunnen leveren.'

Opvallend voorstel

Gert Jan Bolt van de ChristenUnie zorgde voor een bijzonder moment. Hij heeft een hele verrassende oplossing om tot meer geld te komen: 'Wij hebben op rotondes reclameborden staan. Nou, ik sprak met een inwoner die mij vroeg of wij ook, op een gepaste manier, reclameborden op begraafplaatsen neer kunnen zetten.'

Verbaasde blikken verschenen, gevolgd door een onmakkelijke lach. Bolt: 'Ja, het is maar een idee. Ik breng het ook maar in de groep.'

11 november is de dag

Of de 'schoudertjes' lasten moeten dragen en of er reclameborden komen op begraafplaatsen, moet blijken op 11 november. Dat moet de raad van Oldambt definitief bepalen waar op bezuinigd gaat worden én hoe de gemeente aan extra inkomsten denkt te komen.

