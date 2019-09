Lopend Vuur: Doe overal plastic bekers, bordjes en rietjes in de ban

De plastic bekers en rietjes verdwijnen op de boot. In plaats daarvan wordt koffie geschonken in afbreekbare koffiebekers en zijn er bamboerietjes.

Kleine moeite

Jaarlijks groeit de wereldwijde afvalberg. Vooral plastic is een probleem. Als het in de natuur weggegooid wordt, vergaat het nauwelijks. In de oceanen is in de afgelopen decennia een plastic soep ontstaan, met schadelijke gevolgen voor het leven in zee.

Voor een leefbare planeet lijkt het een kleine moeite voor bedrijven en organisaties om over te stappen op alternatieven. Maar ook privé thuis zou het moeten lukken om geen plastic bekers, bordjes en rietjes meer te gebruiken en over te stappen op duurzamer (weggooi)materiaal.

