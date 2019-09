Green Day in Stadspark nog niet uitverkocht: 'Het is natuurlijk pas in juni'

Het optreden van de Amerikaanse punkrockband Green Day in het Stadspark in juni 2020 is nog niet uitverkocht.

In het voorprogramma staan ook de rockbands Fall Out Boy en Weezer.

Groningen is de enige locatie in Nederland die de bands tijdens hun Hella Mega wereldtour aandoen. Toch is er geen sprake van een stormloop op de concertkaartjes.



Mensen weten nu nog niet wat ze dan gaan doen Martin Verhorst - Mojo

De ticketverkoop ging vrijdag van start. Daarvoor gingen al de zogenaamde Early Bird-kaartjes weg in de voorverkoop. Nu zijn er nog steeds reguliere staanplaatsen en VIP-tickets te verkrijgen.

'Te vroeg'

Volgens Martin Verhorst, marketingmanager bij concertorganisator Mojo, is het te vroeg om conclusies te trekken. 'Het is natuurlijk pas volgend jaar juni, mensen weten nu nog niet wat ze dan gaan doen.'

Mojo wil niet bekendmaken hoeveel kaarten er in totaal beschikbaar zijn of hoeveel er tot nu toe zijn verkocht.

Antwerpen

Na Groningen tourt Green Day door naar Antwerpen, waar de band in het Sportpaleis staat. Voor dat optreden zijn alle sta- en zitplaatsen verkocht.

Tweedehands tickets

De tickets voor het concert in Groningen worden op internet al van de hand gedaan. Op verkoopplatform Ticketswap zijn al meer dan vijftig tweedehands kaarten te vinden voor het optreden.

Uitverkocht na een maand

Green Day trad twee jaar geleden voor het laatst op in ons land in de Ziggo Dome in Amsterdam. De kaartverkoop begon toen op 9 september. Een maand later was het concert uitverkocht.

Eén keer eerder was Green Day in Groningen: in 1994 stond de band in Simplon.

