Groningse nuchterheid klinkt door tot in Ethiopië

'Doen wat je zegt', dat is het credo van Dick de Raad, directeur-eigenaar van Generatoren Nederland B.V. Bijna een jaar geleden werd in Stadskanaal verhuisd naar een drie keer zo groot pand, maar dat is binnen een jaar alweer te klein.

Een bezoek aan De Raad maakt duidelijk dat hij de dingen niet ingewikkelder maakt dan ze zijn. Vanuit een heldere visie en nuchterheid zonder poespas en kapsones heeft de ondernemer in tien jaar tijd een bloeiend bedrijf opgebouwd.

Gezond boerenverstand

De Raad ontwikkelde via de lts, mts, hbo Elektrotechniek en mbo Werktuigbouwkunde in de avond zijn inhoudelijke expertise. Als ondernemer gebruikt De Raad vooral zijn gezond boerenverstand om besluiten te nemen en koersvast te blijven.

Te vaak botsen

In zijn werk kreeg de 45-jarige De Raad, geboren in Valthe en wonend in Stadskanaal, regelmatig te maken net de inkoop van generatoren. Hij dacht dat processen anders georganiseerd konden worden en begon in 2008 voor zichzelf. 'Vaak verliep het kopen van generatoren stroef. Ik dacht altijd: Dat kan anders. Ik kwam erachter dat ik veel meer ondernemer was dan werknemer. Dat botste te vaak.'

Ik begon en kort daarna sloeg de crisis om zich heen Dirk de Raad - Directeur-eigenaar Generatoren Nederland B.V.

Het werd een lastige start. 'Ik begon en kort daarna sloeg de crisis om zich heen. Gelukkig had ik geen personeel, want het was moeilijk om generatoren aan de man te brengen. In zo'n periode leer je jezelf goed kennen hoor.'



Het bedrijfspand in Stadskanaal (Foto: Theo Sikkema/RTV Noord)



Onderscheiden

De Raad had al snel door dat het erom ging zich te onderscheiden binnen het specialisme. 'Wij leveren noodstroom van A tot Z. Niet alleen het aggregaat. Die wil iedereen wel leveren, maar ook het pleintje eronder en het dakje erop. Ik trek alles naar me toe. Van aannemer tot timmerman en schilder om een project compleet op te leveren.'

Dat was in het begin anders. Toen telde alleen de prijs om in aanbestedingen klussen binnen te halen. 'Toen waren er een paar zo gek om je werk te gunnen en dat heb je nodig om als ondernemer los te komen.'

Grotere broek aantrekken

In 2010 lukte het om bij de overheid een grote opdracht binnen te halen. 'Ik had nog niet eens een busje om naar klanten te gaan. In die fase heb ik wel een wat grotere broek aangetrokken om te laten zien dat ik als ondernemer al wat voorstelde. Dat kan helpen om verder te komen.'

Zeldzaam hoogtepunt

Grote projecten waren in de beginjaren een zeldzaam hoogtepunt. 'Een tijd lang bleef het kommer en kwel. Mijn voordeel was dat mijn klantenportfolio goed verdeeld was. Ik zat in de agrarische sector, zorg en gemeentes. In de veehouderij verdween bijvoorbeeld het melkquotum en toen werd in die branche veel geïnvesteerd.'

Voor het bouwen en aanleggen van een volledige noodstroomvoorziening is geen opleiding. We moesten alles leren Dirk de Raad

Na tien jaar op de rit

In 2015 trok de economie echt aan en daar profiteerde Generatoren Nederland B.V. volop van. Zonder qua personeel sterk uit te breiden. 'Voor het bouwen en aanleggen van een volledige noodstroomvoorziening is geen opleiding. We moesten alles leren. Zo ben ik door schade en schande wijs geworden. Nu, na tien jaar, kan ik zeggen dat we het allemaal op de rit hebben.'

De Raad heeft drie man personeel en er is nog een vacature. Tot een half jaar geleden werkte hij zelf nog mee, maar vanwege de toegenomen drukte kan dat nu niet meer en vraagt de coördinatie alle aandacht.

Op het bedrijfsterrein wordt gewerkt (Foto: Theo Sikkema/RTV Noord)



Ethiopië via marktplaats

Op jaarbasis worden wereldwijd ongeveer vijftig noodstroomvoorzieningen geplaatst. 'In bijna ieder land hebben we wel een aggregaat staan.' Onder meer in Ethiopië. De Raad kwam per toeval in het Afrikaanse land terecht. Als beginnend ondernemer gebruikte hij Marktplaats om tweedehands aggregaten te verkopen.

Een paar opknappers kwamen bij een paar Nederlanders terecht die in Ethiopië een melkfabriekje hadden. Een jaar later belden ze dat er problemen waren. 'Ik ging erheen en zag dat het aggregaat helemaal uit elkaar lag. Wat ik ook zag: dat er veel mogelijkheden voor ons vak waren. De economische groei is daar al jaren meer dan tien procent.'

Inmiddels weet De Raad niet eens meer hoeveel generatoren in het Afrikaanse land staan. 'We gaan er vier of vijf keer per jaar heen. Hier op het terrein staat altijd wel iets wat uiteindelijk naar Ethiopië gaat.' De expansie zou daar mogelijk groter kunnen zijn, maar die ambitie heeft deze nuchtere ondernemer niet.

Alweer te klein

'Het is nu mooi te behappen en ik bespaar kosten op de overhead. We groeien gestaag en dat is mooi. Vorig jaar oktober zijn we verhuisd. We zijn drie keer zo groot geworden. Dat valt natuurlijk wel op. Dan lijkt 700 vierkante meter heel veel, maar zijn we nu alweer te klein.'

Ik ben ouderwets en afspraak is afspraak Dirk de Raad



Afspraak is afspraak

Als ondernemer staat De Raad vooral met beide benen op de grond. 'Je moet je niet van de wijs laten brengen. Ik ben ouderwets en afspraak is afspraak.' Dat geldt bijvoorbeeld ook voor het opnemen van de telefoon. 'Dat gebeurt steeds minder vaak, omdat veel ondernemers het te druk hebben. Je moet doen wat je zegt en daar hoort altijd bereikbaar zijn ook bij.'

Einde dieseltechnologie bedreiging

Deze intentie levert mooie omzetten op, maar bedreigingen doemen op termijn op aan de horizon. 'De komende tien jaar kunnen we verder, maar noodstroomvoorzieningen draaiend op dieseltechnologie houdt op termijn op. Dat zal bij kleinere installaties overigens sneller gaan dan bij de grotere en het zal gefaseerd gaan.'

Generatoren (Foto: Theo Sikkema/RTV Noord)



'Made op Knoal'

Ondertussen is De Raad bezig om de productie van een noodstroomunit zoveel mogelijk in de Kanaalstreek onder te brengen. Een unit bestaat uit een motor, een generator en een omkasting. Deze omkasting wordt veelal in Italië gemaakt. Als het goed is gaat binnenkort een partij uit de regio dit maken.

'Voor mezelf ben ik dan flexibeler bij het opstellen van productspecificaties en het is mooi om in een krimpregio iets te realiseren. Dan hebben we een product puur uit de Kanaalstreek: Made op Knoal.'

Inmiddels beschikt Generatoren Nederland B.V. over de belangrijke SCIOS-certificering. Dé APK voor noodstroomgeneratoren. 'Er zijn in onze branche weinig bedrijven die dit hebben. We hebben er hard aan getrokken. Dat het gelukt is, daar ben ik trots op.'

Geen rommelaar

De verwachting is dat de ontvangen certificering zonder meer extra werk oplevert. 'Het geeft aan dat je geen rommelaar bent en zo ben ik wel een beetje begonnen. Je moet doen waar je goed in bent. Wij zijn goed in het ontwerpen, bouwen en aansluiten van generatoren.'