Kamervragen: 'Is 0900-0113 wel algemeen bekend?' (update)

Aanleiding is het verhaal van een meisje uit Winschoten dat in psychische nood drie keer 113 belde. Tevergeefs, want dit nummer is niet in gebruik. Het meisje maakte vervolgens een eind aan haar leven.

Stichting 113 Zelfmoordpreventie voert de meeste gesprekken via chats op de website 113.nl. Daarom wordt '113' gecommuniceerd. Bellen kan alleen via 0900-0113.

Is het nummer wel algemeen bekend?

Kuik vraagt zich af of het telefoonnummer 0900-0113 wel algemeen bekend is. Ook wil ze weten of het klopt dat er al langer gesprekken lopen met het ministerie om het telefoonnummer van de zelfmoordpreventielijn te veranderen in 113.

'Deelt u de mening dat hier zo snel mogelijk helderheid over gegeven moet worden?', vraagt zij de staatssecretaris. Ze wil dat Blokhuis de vragen beantwoordt voor het algemeen overleg over suïcidepreventie van 17 oktober.

D66 schaart zich achter Kuik. Volgens Antje Diertens vraagt haar partij zich, net als het CDA, af hoe dit heeft kunnen gebeuren. 'Het is in mijn beleving een kleine moeite om dit te veranderen.'

'Er zullen wellicht qua wetgeving wat obstakels zijn omdat er een stichting achter 113 zit, maar daar moet de staatssecretaris mee aan de slag.

Kuik: 'We kunnen het bij 112, waarom kan het dan niet met 113? Ik wil ook horen waarom het nummer 0900-0113 niet gratis is. Ik vind het een taak van de overheid om bereikbaar te zijn voor mensen die in psychische nood zitten.'

Aan het begin van de middag stelde ook de PvdA in de Tweede Kamer vragen over 113 aan staatssecretaris Blokhuis.

