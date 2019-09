Schaapherder spoort gestolen stroomklok zelf op: 'Dit geeft een heel goed gevoel' (update)

Het was de derde keer in een paar weken tijd dat er een stroomklok gestolen werd. Maar de dief had dit keer pech: er zat een volgsysteem in het apparaat dat ervoor zorgt dat er stroom op schrikdraad staat.

Telefoon

'Ik kon rond 10 uur 's ochtends zien op mijn telefoon dat 'ie gestolen was', vertelt Kunst. Volgens het systeem stond de stroomklok in Enumatil. De politie werd ingeschakeld en Kunst reed samen met de agenten naar het adres.

'Toen bleek dat de klok al weg was. Waarschijnlijk heeft 'ie daar een nacht gestaan, om te kijken of er iemand op af kwam.'

Wachten in de straat

Kunst 'belde' de stroomklok opnieuw, waarna bleek dat het ding in Uithuizermeeden stond. 'Daar aangekomen zijn agenten de woning binnengegaan. Ik mocht niet mee en moest een straat verderop wachten. Ze hebben de klok gevonden en iemand aangehouden.'



Ik zat de hele dag in de auto om achter een klok aan te racen Pieter Kunst - herder

Kunst reageert opgelucht op de aanhouding. 'Het geeft wel een heel goed gevoel dat er iemand gepakt is. Dat geeft een veilig gevoel. Het geeft ook een signaal af aan mogelijke dieven dat ze gepakt kunnen worden.'

Racen

Toch baalt de herder van het werk wat het met zich meebrengt. 'Je bent er wel de hele dag mee onder de pannen. Ik heb nu de hele dag in de auto gezeten om achter een klok aan te racen.'

Bovendien kreeg Kunst de gestolen stroomklok niet direct weer mee. 'Hij werd eerst in beslag genomen in verband met het onderzoek. Daarna moest ik nog bewijzen dat 'ie echt van mij was. Uiteindelijk mocht ik hem maandag weer ophalen.'

Wake-up call

Kunst hoopt dat dit hele verhaal wel een 'wake-up call' is voor dieven. 'Enkele jaren geleden hebben we ook een reeks diefstallen gehad, toen heb ik samen met de politie maatregelen genomen. Dat heeft wel een effect gehad, maar dat ebt blijkbaar ook weer weg. Hopelijk is dit nu een duidelijk signaal.'

Andere lezing

Betrokkenen bij het terugvinden van de stroomklok heben een eigen lezing van de gebeurtenissen. Een stel uit Winschoten die op het fietspad bij de locatie van de schaapskudde fietste, zegt de stroomklok op het fietspad te hebben gevonden.

De man van het stel nam het apparaat in een busje mee naar zijn werk bij een schildersbedrijf. Daar werd het van zijn werkbus in de werkbus van een collega gelegd, met de bedoeling 'het later te regelen'. Die collega, de man die in Uithuizermeeden werd aangehouden, had dus niets met de stroomklok te maken.

Als crimineel behandeld

De man uit Winschoten die de klok vond, moest zich melden bij de politie. Hij zou daar een uur hebben doorgebracht. De betrokkenen zeggen ontdaan te zijn door de handelwijze van de politie. Ze voelen zich als crimineel behandeld terwijl het hoogstwaarschijnlijk gaat om vandalisme, waarbij de klok op het fietspad werd gegooid.

Bij een update om 14:35 uur zijn de andere lezing en de alinea onder 'Als crimineel behandeld' toegevoegd.

