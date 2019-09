Nieuwe wethouder Henk van der Goot begint met 'dubbel gevoel' aan lastige klus

Hij is gestopt omdat het wethouderschap een te zware wissel op zijn gezondheid trok. Wij blikken alvast vooruit met zijn vervanger.

We hebben afgesproken op zijn toekomstige werkplek: het gemeentehuis in Wedde. Voormalig politieman Van der Goot weet ongeveer waar zijn toekomstig kantoor is. Al zoekend naar de juiste gang komt hij zijn nieuwe collega's tegen die hem netjes begroeten. Zij weten natuurlijk wel wie hij is, maar andersom heeft de 67-jarige Van der Goot nog geen idee wie al die groetende mensen zijn.

Kantoor

'Ik zal de eerste periode gebruiken om kennis te maken met het ambtelijk apparaat', vertelt Van der Goot terwijl hij met zijn hand naar een deurklink grijpt. 'Kijk dit is mijn kantoor', zegt hij. 'Oh, er zitten mensen in.'

Het toekomstige kantoor van de voormalig politieman is bezet. Naast de deur hangt een naambordje. H. Brunen staat erop, de naam van zijn voorganger.

Dubbel gevoel

'Oh, dat had ik nog niet eens gezien', zegt Van der Goot. Hij is partijgenoot van de opgestapte wethouder. Hij stapt dan ook met een dubbel gevoel in de voetsporen van Brunen. 'Als mensen mij vragen: Ben je hier blij mee? Nee, natuurlijk niet, zeg ik dan', vertelt hij.

'Ik heb tegen Brunen gezegd dat ik het doodzonde vond dat het op deze manier is afgelopen. Vurig is hij begonnen aan zijn wethouderschap. Hij wilde het dolgraag en dan eindigt het zo. Dat is voor hem een persoonlijk drama', vertelt Van der Goot.

Gevoelige portefeuille

Van der Goot neemt de portefeuilles over van de opgestapte wethouder Brunen. Daar zit onder meer de gevoelige portefeuille duurzaamheid in. Dat betekent dat de oud-politieman moet beslissen over wind- en zonneparken.

En daar kan hij de aankomende periode best wel eens druk mee zijn. Het grootste zonnepark van Nederland, bij Vlagtwedde, wil namelijk nog groter worden. En sommige inwoners maken zich daar zorgen over. Ook zijn er plannen voor een windmolenpark bij Bellingwolde waar het één en ander over te doen is. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de aanvragen van parken die nog lopen. De gemeente Westerwolde is recentelijke gestart met onderzoek naar drie nieuwe zonneparken.

Van der Goot weet ook wel dat het een lastig dossier is: 'Je zult je oren heel goed te luisteren moeten leggen en ook kijken naar de wenselijkheid van al die dingen. Er zijn nogal wat vraagstukken bij de portefeuille duurzaamheid waar ik nog even heel goed over na moet denken.'

Benoeming

Vanavond rond acht uur wordt Henk van der Goot benoemd in de gemeenteraad. En als hij eenmaal officieel wethouder is, dan weet hij al wat hij als eerste gaat doen. 'Ik ga eerst eens kennis maken met het ambtelijk apparaat'. Zodat hij ook zijn collega's netjes bij naam kan begroeten.

