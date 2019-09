Marktmeester blij: meer dieren dan verwacht op Rodermarkt

'Ik ben echt tevreden', zegt de marktmeester van de paardenmarkt tegen RTV Drenthe. 'Vooraf hoorde ik geluiden dat er weinig aanbod was, dus we hebben een dikke plus ten opzichte wat we verwacht hadden.'

Pony's

In totaal zijn er 319 dieren te bewonderen in Roden. Het overgrote deel daarvan bestaat uit pony's (227). Daarnaast zijn er 88 paarden, 3 ezels en 1 muilezel. Lieffering heeft niet meteen een verklaring voor de plus.

'Dat is moeilijk te zeggen. Vraag trekt het aanbod aan', zegt hij. Maar voor volgend jaar verwacht hij geen verdere toename. 'Dit is ongeveer het beeld van onze markt.'

Vier uur 's ochtends

De paardenmarkt is nog altijd belangrijk volgens Lieffering. 'We zijn hier 's morgens al heel vroeg, om vier uur. We zijn dan langzaam aan het opbouwen en de vrachtwagens worden gelost. Als je ziet hoeveel publiek er dan al is, zie je dat er zeker behoefte aan is.'

Kinderboerderij

En niet alleen handelaren komen op de markt af. 'Je verandert ieder jaar weer en probeert je te verbeteren. We doen de pony's in ruime hokken met voldoende strooisel eronder. Dat ziet er heel mooi uit. Mensen die niks met paarden hebben vinden het ook prachtig, het is alsof je naar de kinderboerderij gaat.'

De Rodermarkt begon afgelopen vrijdag en wordt woensdagavond afgesloten.