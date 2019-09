Blokhuis neemt 'zo snel mogelijk' besluit over zelfmoordpreventielijn 113

Het telefoonnummer voor die lijn is 0900 0113 en niet 113. Veel mensen weten dat echter niet. Dat gold ook voor een jonge vrouw uit Winschoten, die onlangs een eind aan haar leven maakte. Na haar dood bleek dat ze drie keer naar 113 had gebeld, waar ze geen contact kreeg.

'We zijn nu met Stichting 113 in gesprek over het veranderen van het nummer. De uitkomsten van dat gesprek worden op korte termijn met de Tweede Kamer gedeeld', zegt een woordvoerder van staatssecretaris Blokhuis.

113



Stichting 113 Zelfmoordpreventie laat weten dat sinds begin dit jaar gesprekken gevoerd worden over het telefoonnummer. Woordvoerder Evita Bloemheuvel: 'Een jaar of vier geleden hadden wij een naamsbekendheid van twee procent. Nu is dat 56 procent. Wij voelen veel meer de urgentie om telefonisch goed bereikbaar te zijn.'

Gemiddeld zitten wij op 230 gesprekken per dag Evita Bloemheuvel - Stichting 113

Stichting 113 is als online platform begonnen, de telefoonlijn kwam pas later. 'Wij wilden eerst online goed vindbaar zijn, maar op dit moment komen steeds meer oproepen binnen. Gemiddeld zitten wij op 230 gesprekken per dag. Dat is zowel telefonisch als via de chat op de website.'

Enorm veel aandacht



Bloemheuvel had verwacht dat er veel aandacht voor zou komen. 'Maar zó veel aandacht, dat zag ik echt niet aankomen.'

Hoewel de aanleiding zeer triest is, hoopt de stichting dat alle aandacht helpt het nummer te wijzigen. Op dit moment is het juiste telefoonnummer 0900 0113, maar de stichting wil dat graag veranderen in 113. Daarover moet in de politiek besloten worden.

Hoopgevend

'Het is moeilijk te regelen, maar dit kan ervoor zorgen dat de gesprekken op gang komen. Er staat nu meer druk op de ketel', zegt de woordvoerster.

Vooruitkijken durft Bloemheuvel nog niet: 'Daar kan ik echt niks over zeggen. Ik hoop alleen wel dat deze berichten ervoor zorgen dat de drempel om ons te bellen, verlaagd wordt. Dat de berichtgeving hoopgevend werkt voor mensen. Wij willen er graag voor hen zijn.'

Heb jij zelf hulp nodig? Dan kun je contact opnemen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 0900 0113 (24/7 bereikbaar) en 113.nl.