Personeel Martini Ziekenhuis legt volgende week donderdag het werk neer

De medewerkers sluiten 24 uur lang operatiekamers, radiologie en tientallen andere afdelingen voor niet-spoedeisende zaken. De spoedeisende hulp is wel gewoon open.

Actie in Scheemda

Ziekenhuismedewerkers voeren al tijden actie voor een betere cao. Vorige week werd bij het Ommelander Ziekenhuis Groningen in Scheemda actie gevoerd.

Wat willen de bonden?

De onderhandelingen over de cao liepen in juni vast. Zorgbonden eisen, naast een salarisverhoging van 5 procent, een extra toeslag op loon wanneer op korte termijn een beroep op medewerkers wordt gedaan om onder meer overuren te draaien. Ook willen de bonden afspraken over arbeids- en rusttijden en over behoud van medewerkers.

Meer acties

Volgende week zijn er ook elders in het land acties bij ziekenhuizen. Personeel van het

Franciscus Gasthuis in Rotterdam, het Franciscus Vlietland in Schiedam en het Spaarne Gasthuis in Haarlem voeren dan ook actie.

